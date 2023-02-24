Mersin Limanı, artan trafiği kontrollü kapı girişiyle aşıyor

Müjde DEMİR

Mersin Limanı'nda yaşanan sıkışıklığın aşılması için alınan önlemler ile ilgili bilgi veren Mersin Uluslararası Limanı (MIP) yönetimi liman rıhtım ve sahalarının en üst düzeyde kullanıldığını bildirdi.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği olarak Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 11 ilimizde büyük yıkıma yol açan deprem felaketinin ardından alınan tedbirlerle bölgemiz ve ülke ticaretinin devamlılığını sağlamak gayretindeyiz. Liman rıhtım ve sahalarının en üst düzeyde kullanılmasının yanında mevcut dış sahalarımız ile başvurularını yaptığımız ve sürecin sonuçlanmasını beklediğimiz ilave dış sahalarımızla da hizmet vermeye devam ediyoruz.

Bu kapsamda şimdiye kadar alınmış önlemlerin yanında kapasitemizi daha verimli kullanabilmek için alınan önlemler şu şekildedir: İhracat dolu kapı girişler için gemi önceliğine göre kontrollü kapı giriş sistemine geçilmiştir. Hangi gemilerin kapı girişe açık olduğu her gün saat 11.00’de web sitemiz rıhtım planı sekmesinde güncellenecektir. Kapı giriş durumu açık olmayan gemiler için dolu konteyner kapı girişi mümkün olmayacaktır. Soğutuculu ve IMDG dolu konteynerlerin kapı girişleri normal seyrinde devam edecektir.

"Limanlara girişin kontrollü olarak yapılması doğru karar"

Mersin Deniz Ticaret Odası Genel Sekreteri Kaptan Mesut Öztürk Mersin Limanı’nda yaşanan yoğunluk ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bilindiği üzere İskenderun Limanı’nda deprem nedeniyle devrilen konteynerlerde yangın çıkmıştı. Birkaç gün süren yangın, denizden, karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alınabilmişti.

Yangın nedeniyle limanda gemi elleçleme hizmetleri verilememiş, liman yük trafiğine kapatılmış ve bekleyen gemiler diğer tesislere yönlendirilmişti. İskenderun Limanı’nın devre dışı kalmasıyla Mersin, Adana ve İskenderun Körfezi’nde bulunan özel işletmelere ait iskele ve limanlarda büyük bir yığılma yaşanıyor. Bu yığılma termin sürelerini artırdığı gibi sanayicinin ham madde tedarikine de olumsuz yansıyor. Mersin Limanı’nda son dönemde gemi trafiği zaten yoğundu ve gemilerin denizde bekleme ve operasyon süreleri normalden daha uzundu. Depremle birlikte İskenderun Limanı’nın devre dışı kalması ile bu yoğunluk daha da arttı. Bugün Mersin limanı açıklarında 40’ın üzerinde gemi bekleniyor” dedi.

"İskenderin Limanı devre dışı kalınca yığılma oluştu"

Limanda yaşanan sıkışıklığın giderilmesi için alınacak tedbirleri değerlendirmek üzere MIP Yönetimi, paydaşları ile bir toplantı düzenlediklerini kaydeden Öztürk, “Toplantıda ihracat yüklü konteynerlerinin limanlara girişinin kontrollü olarak yapılması kararı alındı. Bu; açıkta bekleyen çok sayıda gemi olduğundan sadece yanaşma programına alınan gemilerin ihracat yüklü konteynerlerinin liman sahasına alınması, diğerlerinin kapıdan giriş yapmaması anlamına gelmektedir.

Söz konusu uygulama kamuoyunda ‘Mersin’de ihracat durdu’ şeklinde yanlış yorumlansa da karar, limandaki tıkanıklığı gidermek üzere alınan doğru bir karardır. Eğer geçmiş kalkınma planlarında yer alan Mersin Ana Konteyner Limanı yapılabilseydi deniz yolu taşımacılığı aksamadan ve bu kadar yoğunluk yaşanmadan sürdürülebilirdi. Mersin aktif fay hatlarına Doğu Akdeniz’deki en uzak liman kentidir. Dolayısı ile Mersin Ana Konteyner Limanı’nın yapımına bir an önce başlanmasının zorunluluğu bir kez daha görmüş olduk. ” diye konuştu.