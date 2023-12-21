Mersin, savunma sanayinde üretim merkezi olmayı hedefliyor

Mersin’in savunma sanayinden daha çok pay alması adına gerçekleştirilen etkinlikte Türkiye’nin savunma, havacılık ve uzay sanayinde başarı hikayesi yazan firmalarıyla, Mersin firmaları bir araya getirildi.

Mersin, yeni bir milli üretim merkezi olmayı hedefliyor

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, savunma sanayinin Türkiye’nin yükselen sektörlerinin başında geldiğini söyledi. Dışa bağımlılığı azaltmak hedefiyle yola çıkan Türk savunma sanayisinin bugün dünya çapında şirketler kurup işletme başarısı gösterdiğine dikkat çeken Çakır, “Bu şirketler, özel sektörün savunma sanayine entegre edilmesini sağlamış, öncü olmuşlardır.

Mersin olarak, savunma sanayinde yeni milli bir üretim merkezi olmayı hedefliyoruz” dedi. Mersin’in güçlü ve çok çeşitli sanayi yapısına sahip olduğunu kaydeden Çakır, bu gücü savunma sanayinde de kullanmak istediklerini, MTSO olarak bu hedefle MTOSB işbirliğinde Avrupa’nın en büyük savunma sanayi kümesi olan SAHA İstanbul ile bağlantıya geçerek temsilcilik aldıklarını söyledi.

Yatırımcılara davet

Mersin’in artık savunma sanayinde sahada yer aldığını ifade eden MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli yapılan çalışmaların sonuç verdiğini vurguladı. Savunma sanayi yatırımcılarını Mersin’e davet eden Tekli, şunları söyledi: “Mersin’de sanayi yatırımı yapmak isteyen herkese arsa var, yokluk bitti. MTOSB 5’inci bölge yatırıma hazırlanıyor. Özellikle Makine Kimya Endüstrisi (MKE) Genel Müdürlüğü’nü Mersin’de görmek istiyoruz.

Aselsan, Havelsan ve Roketsan’a istenilen büyüklükte fabrika arazisi ayarlamak adına söz veriyorum. Böyle bir yatırıma ev sahipliği yapabiliriz çünkü tedarikçilerimizin hepsi altyapısını oluşturdu. Büyük bir hevesle bu fabrikalara hizmet etmek isteyen sanayicilerimiz var. Biz tamamen SAHA’da olmak istiyoruz. Mersin, lokasyonu, limanı, havaalanı, tedarikçileri ve yan sanayisiyle buna çok uygun. Teklifimizin detaylıca değerlendirilmesini istiyoruz.”

“Savunma sanayi firmalarına ev sahipliği yapmak istiyoruz”

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da savunma sanayinin öncü firmalarını Mersin’e yatırıma davet etti. Mersin’de kurulu organize sanayi bölgeleri hakkında bilgi verip yeni bölge çalışmalarına değinen Pehlivan, Mersin’in bu alanda gelişip büyüme azim ve kararlılığını aktardı. MTOSB 4’üncü etabın sanayiciye açıldığını, 5 ve 6’ıncı etap çalışmalarının da sürdüğünü kaydeden Pehlivan, bu etaplar tamamlandığında savunma sanayi firmalarına evsahipliği yapmak istediklerini söyledi. “Güç ve teknoloji art niyetlilerin elinde olursa insanlık zulümle karşı karşıya kalır” diyen Pehlivan, “Bizim gibi devletlerin çok daha güçlü olması gerekiyor. Biz güçlü olunca tüm dünyadaki mazlum toplumlar güçlenir. Bu nedenle savunma sanayindeki gücümüzü artırmalıyız” diye konuştu.