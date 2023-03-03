Mersin Tarsus OSB kuraklığa karşı sondaja başladı

Müjde DEMİR

MTOSB Başkanı Sabri Tekli, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Standart Yağış indeksi metoduna göre hazırlanan Güncel Kuraklık Haritasında Mersin ilinin son 3 aydır şiddetli kuraklık durumunda olması sebebi ile önlemler aldıklarını dile getirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile yapılan istişarelerde nüfusun artması ve yaşanabilecek su sıkıntısına yönelik bölgede sondaj faaliyetlerine başladıklarını kaydeden Başkan Tekli, “Bölgelerimizde yaklaşık 3 milyon metreküp su tüketimi olması sebebiyle ve su arzı konusunda sıkıntı yaşanabilecek olması öngörüsüyle sondaj ve kuyu açma faaliyetlerimizin yanı sıra fizibilite çalışmalarına daha önce başladığımız ileri arıtma suyu projesine öncelik veriyoruz” dedi.

Bu proje ile MTOSB Merkezi Arıtma Tesisi’nde arıtılan atık suların yaklaşık yüzde 75’i geri kazanılarak 3500m3/gün su elde edilmesinin planlandığını ifade eden Tekli, “Yıllık 1 milyon 250 bin metreküp su geri kazanılarak sanayi tesislerimize uygun maliyetli temiz su tedariki sağlanacaktır” diye konuştu.

Belirli yıllarda ve gittikçe artan kuraklık konusunda çalışanları bilinçlendirilmesi maksadıyla bilgilendirme seminerleri düzenlenmesinin, suyun ve diğer doğal kaynaklara dair kullanımların doğru şekilde ve planlı olarak yapılmasının büyük önem arz ettiğini vurgulayan Başkan Tekli, son 70 yılda üç adet Van Gölü büyüklüğünde su kaynağı kaybı yaşayan bir ülke olarak şimdiden önlem almak zorunda olduğumuzun altını çizdi.

Ayrıca yatırımcıların büyük çoğunluğunun tarıma dayalı gıda sektöründe çalışması sebebiyle rekoltede oluşabilecek azalmaya yönelik sulama ve endüstriyel üretim aşamasındaki su tasarrufu yöntemlerini araştırıp uyguladığını belirtti.

Aynı zamanda bölgedeki birçok alanın ağaçlandırılması kapsamında faaliyetlerin devam ettiğini dile getiren Tekli, “Ormanlaşma kuraklık ile mücadelede önemli bir yer teşkil etmesinin bilinciyle buna yönelik her yıl ağaç dikimine önem veriyoruz.Dikilen bu ağaçlarımızı damlama yöntemiyle sulama yaparak su konusunda önemli tasarruf sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

“Su kaynaklarımız korunmalı”

Başkan Tekli, kuraklığın su kaynaklarını azaltan ve suyu insanlar için çok önemli kılan bir faktör olduğunu, bunun önlenmesi için toplum olarak bilinçlenmemiz gerektiği gibi, sadece yerel çözümler değil bunun bir politika haline getirilerek su kaynaklarının korunması hususunda düzenlemeler getirilmesi gerektiğine değindi.

Tekli, “Önümüzdeki 20-25 yıllık süreçte suyun öneminin daha da artacağının bilinciyle şimdiden halkımızın bu konuda bilinçlenmesinin yanı sıra yapılacak kanunsal yapılaşmayla suyun tasarrufu için gerekli önlemleri almalıyız. Gelecek için ve çocuklarımız için bugünden harekete geçmeliyiz” dedi.

Başkan Tekli, “İlimizin nüfusunun artması il içi tüketim oranlarımızı arttırdığı gibi üretimimize de yön veriyor. MTOSB olarak üretimlerimize hiç aralık vermeden devam ederek, bir yandan tüm sanayicilerimizle deprem bölgesine ve ilimizdeki depremzedelere yönelik yardımlara devam ederken, diğer yandan tüm talepleri karşılamaya çalışıyoruz” diye konuştu.