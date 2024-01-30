Mersin'de 666 projeye 16.7 milyar TL harcandı

Müjde DEMİR

2023 yılı değerlendirme ve 2024 yılı 1. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin’in tüm kamu kuruluşlarında toplam 666 proje yürütüldüğünü ve toplam proje bedelinin 104 milyar 60 milyon 300 bin TL olduğunu söyledi. Pehlivan, bu projeler için başlangıçtan bugüne kadar 42 milyar 710 milyon 559 bin TL harcama yapıldığını kaydetti.

Pehlivan, “Projelerin 73’ü ulaştırma- haberleşme, 26’sı enerji, 114’ü eğitim, 20’si sağlık, 48’i turizm, 1’i madencilik, 15’i imalat ve 222’si diğer kamu hizmetleri sektöründendir. Tamamlanan 218 proje için 2023 yılında 3 milyar 435 milyon 348 bin TL harcanmıştır. Devam eden 97.926.874.141 TL bedelli 448 projeye 2023 yılı içerisinde 13 milyar 305 milyon 258 bin TL harcanmıştır” dedi.

Çukurova Havalimanı Üstyapı Tesisleri Yapım İşi’nin 26.08.2020 tarih ve 2887 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı çerçevesinde Yapı-İşlet-Devret modeli ile çalışmalara başlanarak nihai aşamaya gelindiğini belirten Pehlivan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış müjdesini verdiği Çukurova Uluslararası Havalimanı’nda açılışa yönelik hazırlık çalışmaları devam ettiğini söyledi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Mersin İl Müdürlüğünce son 21 yıl içerisinde tamamlanan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) konut sayısının 4 bin 925 olduğunu ifade eden Pehlivan, “Akdeniz ilçesi Bahçe ve Barış Mahallelerinde Kentsel Dönüşüm Projesi 1.etap 415 adet konut, 50 dükkân, 1’er adet cami, kreş ve kültür merkezi inşaatları ile altyapı ve çevre düzenleme işi devam ediyor. 2024 yılı ortasında tamamlanıp hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

Ayrıca, TOKİ tarafından yapılacak olan 2 bin adet Sosyal Konut Projesi kapsamında 2020 yılında kurası çekilen ve fiilen hak sahipleri de belli olan 2 bin adet konut ile birlikte toplam 7 bin 100 adet konut yapılması planlanıyor. Bu proje kapsamında Yenişehir İlçesi Çavak Mahallesi sınırlarında 550, Mezitli İlçesi Bozön Mahallesi’nde 490 adet konutun inşaatı başlanmıştır” açıklamalarında bulundu.

Karma OSB kamulaştırma çalışmaları devam ediyor

Yapım çalışmaları devam eden organize sanayi bölgeleri hakkında da bilgi veren Pehlivan, Anamur Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin 66,27 hektar alan üzerine kurulum işleminin tamamlanarak, tüzel kişilik kazandığını, Karma OSB’ye geçiş kararı alınarak kamulaştırma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Pehlivan konuşmasını şöyle sürdürdü: “Mersin- Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB); 118 hektar alan üzerinde imar ve parselasyon planları onaylanmıştır.

2023 yılı nisan ayı itibariyle arsa tahsislerine başlanmış ve devam eden talepler dikkate alınarak yaklaşık 125 hektarlık alanın daha yer seçim süreci başlatılmıştır. Mut Organize Sanayi Bölgesi; 165 hektar alana sahip olup altyapı çalışmaları devam etmektedir. Sanayicilere parsel tahsis işlemleri başlamıştır. Mersin Erdemli Organize Sanayi Bölgesi (Karma); 87,7 hektar alana sahip olup kamulaştırma işlemleri devam etmektedir.

Akdeniz Sahil Yolu Projesi'nde gerçekleşme oranı yüzde 89'lara ulaştı

Vali Pehlivan, Mersin-Antalya arasında çalışmaların sürdüğü Akdeniz Sahil Yolu Projesi'nde kent sınırlarında kalan 206 kilometrelik alanda çalışmaların tamamlandığını dile getirdi. Pehlivan, "Geçtiğimiz yıl 3 tünel ve 1 viyadük daha hizmete açıldı. Şu anda 11 ihale bölünmüş yol ve BSK (Bitümlü sıcak karışım) çalışmaları devam ediyor. Yüzde 89 seviyesindeyiz. Birkaç sene içerisinde Akdeniz Sahil Yolu vesilesiyle Mersin ve Antalya birbirine daha da yakınlaşmış, daha konforlu ve güvenli bir seyahat imkan sunmuş olacak" diye konuştu.