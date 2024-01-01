Mersin'de 'narenciye tüket' seferberliği

Derya ÖZGÜR

Mersin Ziraat Odası Ortaokulu’nda düzenlenen etkinlikte konuşan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin’de narenciye üretiminde yaşanan rekor artışa dikkat çekerek üretimde özellikle bu yıl verim artışının beklenenin üzerinde seyrettiğini kaydetti.

Pehlivan, “Özellikle limonun başkenti olarak bilinen ilimizde geçtiğimiz yıl 880 bin ton olan narenciye üretimi, bu yıl 106 milyon tona yükseldi. Üründen ürüne değişmekle beraber ortalama yüzde 90’lık bir artış oldu. Arz fazlası neticesinde ekonomi dengesi gereği fiyatların da düşmesi söz konusu" dedi. Pehlivan, “Mersin Valiliği olarak, 250 ton civarında narenciye alımı yaparak, geçtiğimiz yıl şubat ayında yaşanan depremlerden etkilenen, özellikle kış mevsimini ağır hisseden illerimize gönderilmek üzere bu ürünlerin sevkini gerçekleştireceğiz.

Bütün okullarımızda öğrencilerimizin narenciye tüketiminin teşvik edilmesini önemsiyoruz. Narenciyede oluşan arz fazlasının hem daha fazla tüketilmesini sağlamak hem de üreticilerimize katkı sağlaması açısından bu tür organizasyonların önem arz ettiğini düşünüyorum” dedi. Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz da "Tarımın tüm paydaşlarıyla bir araya gelerek, tüm ilçe okullarımızda da öğrencilerimizi narenciye tüketimine teşvik etmeye devam edeceğiz" diye konuştu