Mersin’de süt üretimi yüzde 15 düştü

Derya ÖZGÜR

Seçimin ardından DÜNYA’ya konuşan Acarbaş Mersin’deki süt üreticilerinin sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, ‘’Mersin'de, geçen yılın aynı dönemine oranla süt üretiminde yaklaşık yüzde 15’lik bir düşüş yaşanıyor ve süt üretimindeki düşüş üreticilerimizi olumsuz etkiliyor’’ dedi.

Sektördeki sorunlara çözüm bulunması için ilgili tarafların işbirliği yapmasının önemine değinen Acarbaş, “Sektörün en büyük sorunu olarak süt fiyatlarında yapılması gereken güncellemelerin ve beklenen fiyat artışlarının geç açıklanmasını, üreticilerin orta ve uzun vade de belirsizlikler içinde üretime devam etmek zorunda kaldılar.

Gerek Ulusal Süt Konseyi’nin gerekse de ilgili kuruluşların çiğ süt referans fiyatında bir artış yapacağı beklentisi sektörün bileşenleri üzerinde özellikle girdi maliyetlerinin artmasına, yem fiyatlarının yükselmesine ve et ve süt ürünlerinde fiyat artışı ile enflasyonun artmasına neden oluyor. Bu kısır döngü hayvancılık sektöründe üretim yapan çiftçilerimizi umutsuzluğa sevk ediyor.

Süt fiyatına bir artış gelmeden hayvan yemine, samana, yoncaya vb. tüm girdi maliyetlerinde fiyat artışı olarak yansıyor ve süt fiyatları yükselmeden girdi maliyetleri artıyor. Maalesef bunu her dönemde yaşıyoruz’’ diye konuştu. Hayvan yetiştiriciliğindeki azalmanın süt üretimine yansıdığına dikkat çeken Acarbaş, Mersin’deki hayvan sayısında yıllara oranla devamlı bir düşüş gözlemlediklerini kaydetti.

Özellikle son 5 yılda il genelinde hayvan varlığında yüzde 30’luk bir azalma söz konusu olduğunu ileten Acarbaş, bunun sebeplerinden birincisi girdi maliyetlerinin yüksek olması, ikincisi ise gençlerin hayvancılık sektörüne karşı ilgisiz olmasından kaynaklandığını söyledi. Acarbaş, ülke genelinde 1 litre süt için belirlenen referans fiyatın 11,5 TL olduğunu ve bu fiyatın üretici için düşük olduğunu belirtti.