Mersin'deki narenciye paketleme tesisinde yangın çıktı! İş yerinde büyük hasar var
Mersin'in Erdemli ilçesindeki narenciye paketleme tesisinde dün gece yangın çıktı. İhbar sonucu olay yerine gelen ekiplerin yoğun çabası sonucunda söndürülen yangın sonrasında, iş yerinde büyük hasar olduğu saptandı.
AA
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Mersin'in Erdemli ilçesindeki narenciye paketleme tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Arazözlerin de yönlendirildiği işletmedeki yangın, uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.
Ekiplerin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü tesiste hasara yol açan yangının nedeni araştırılıyor.