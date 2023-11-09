Mersinli bakliyatçılar, ucuz kredi ve destek arayışında

Derya ÖZGÜR

Tarım ve tarıma dayalı sanayinin sadece beslenme anlamında değil, ekonomik katma değer anlamında da hayati bir konu olduğuna dikkat çeken MTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Özdamar, “Tarımın, sanayinin en temel itici gücü. Güçlü tarım, güçlü sanayinin temelidir. Bakliyat ve hububat insanlık için, tarımın ve gıdanın olmazsa olmazıdır ve bunlar stratejik ürünlerdir.

Ukrayna-Rusya savaşı başladığından bu yana, buğday meselesinin petrol ve doğal gazın önüne geçti. Bu bile sektörün değerini göstermeye yeter” dedi. Üretimde yaşanan gelişmelere ek olarak özellikle bakliyat ticaretinde markalaşma ve bakliyatın dünya lojistik ile dağıtımında Mersin’in öne çıktığını kaydeden Özdamar, “Bugün, İSO Birinci 500 listesinde yer alan 11 firmamızın 6’sı bakliyat ve hububat işi yapan gıda firmalarımızdır.

Bir dönem sadece ithalata dönerek kaybettiğimiz bakliyat ve hububat ürünlerinde, bugün net ihracatçı hale gelmeye başlamamız umut veriyor. Demek ki, destekler ve planlamalar işe yarıyor. Ar-Ge, verimlilik ve kümelenme çalışmalarının hububat ve bakliyat sektörünü güçlendirecek’’ diye konuştu.

"Kredi olanakları sunuyoruz"

Kredi kaynakları ve faiz oranlarına ilişkin açıklama yapan Eximbank Mersin Müdür Yardımcısı Murat Kılıç, ihracatçılara ve yurtdışında faaliyet gösteren yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü sağlanmasını, yurtdışında yapılacak yatırımlar ile ihracat amacına yönelik yatırım mallarının üretim ve satışını destekleyerek kredi olanakları sunduklarını söyledi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Mersin İl Koordinatörlüğünden Uzman Erhan Şimşek, AB tarafından hazırlanan ve 42 ilde hayvancılık işletmeleri, gıda işleme sektörü ile çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi sektörlerinde destek veren IPARD programına ilişkin bilgilendirme yaptı. Mersin KOSGEB Müdürü Danyal Peker ise hizmet ve sanayi kuruluşlarını desteklediklerini, KOBİ’ler önemli olduğunu belirtti.