Meslek lisesi, bir yılda 2.4 milyon lira ciro yaptı

Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile yaptığı protokolle öğrencilerine istihdam garantisi ve burs imkanı sunan meslek lisesi, bu özelliğiyle bölgenin en çok tercih edilen okullarından biri haline geldi. Meslek lisesi, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı ile Kimya, Elektrik-Elektronik, Metal teknolojileri programlarında uygulamalı eğitim veriyor. Atölyelerinde mobilya, temizlik malzemeleri, elektrik ve metal teknolojisi ürünleri üretilen okulda geçen sene 2 milyon 387 bin lira ciro elde edildi. Sağlanan gelirle öğrencilere döner sermayeden çalışmalarının karşılığı olarak ödeme yapılıyor, atölyelerin bakım ve yenileme konusundaki ihtiyaçları gideriliyor. Okul müdürü Fatih Olğun, 8 yıl önce başladığı görevinde öğretmen, idareci ve öğrencilerle hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

Döner sermaye çalışmaları kapsamında her geçen yıl üstüne koyarak devam ettiklerini belirten Oltuğ, COVID-19 salgını döneminde temizlik malzemeleri ürettiklerini, özellikle mobilya ve iç tasarım konusunda önemli atılımlar yaptıklarını anlattı. Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alan Şefi Kadir Demirkıran da öğrencilerin henüz 9'uncu sınıftayken ağacı tanıdığını, sonraki yıllarda ise mobilya üretmeye başladığını belirtti.

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