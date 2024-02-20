Mesleki eğitim seferberliği ile Konya sanayisi gençlere açılıyor

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen ile Organize Sanayi Bölgeleri üst Kuruluşu(OSBÜK) ve Konya Organize Bölgesi Başkanı Memiş Kütükcü'nün katılımıyla "Konya Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yönlendirme İş birliği Protokolü" imza töreni gerçekleştirildi.

Türk sanayisinin ve istihdam piyasasının en önemli sorunu olan, mesleki eğitim konusunda gençlerin farkındalığını artırmak ve üretime daha nitelikli bir şekilde kazandırmak amacıyla bu projeye başladıklarını belirten Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen “Konya’da makine, otomotiv, gıda, savunma sanayi, ayakkabı gibi pek çok sektörde Türkiye’de öncü firmalarımız var.

İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir’in ardından Türkiye’de en fazla kapasite raporu düzenlenen 5’inci şehiriz. Yıllık 3.3 milyar dolar ihracatımızın yüzde 95’ini sanayi mamulleri oluşturuyor. Ayrıca 12 organize sanayi bölgemiz, 100’ün üzerinde sanayi sitemizle Türk sanayisine güç veriyoruz.

Bugün Konya’daki organize sanayi bölgelerimizde 70 binin üzerinde, sanayi sitelerimizde ise 120 binin üzerinde insanımız doğrudan istihdam ediliyor. Ancak üzülerek ifade ediyorum ki; tüm zorluklara rağmen yatırım iştahını koruyan, üretimde, istihdamda ve ihracatta rekorlar kıran Konya sanayisinin bugün en büyük sorunu; “İnsan Kaynağı” sorunu... Elbette bu sadece Konya’nın değil, tüm Türkiye’nin sorunu…

Dolayısıyla devlet-millet el ele vererek, Memleket Meselesi haline gelen “İnsan kaynağı” problemini, “mesleki eğitimin” problemlerini en öncelikli gündem yapmak ve çözümler üretmek zorundayız. Gerçekleştireceğimiz bu proje ile Konya’da Mesleki Eğitim Seferberliği ilan etmiş oluyoruz” dedi.

Proje kapsamındaki hedefler

-Gençlere mesleki eğitimin avantajları anlatılacak.

-Konya’daki ortaokul son sınıf öğrencilerimize mesleki eğitim tanıtılacak. Bu öğrencilerimize, lise tercihlerini yaparken Konya Organize Sanayi Bölgemizdeki fabrikalar gezdirilecek.

-Meslek seçimi aşamasında bulunan İlk ve ortaokul öğrencilerine yönlendirme ve rehberlik desteği verilerek, mesleki eğitime ilginin arttırılmasına, böylece okuldan mesleki eğitime ve iş hayatına geçişlerin bilinçli olmasına katkı sağlanacak.

-Ayrıca mühendislik bölümlerini düşünen ortaokul son sınıf öğrencileri, kariyerlerini planlamaları sürecinde desteklenecek.