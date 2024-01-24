“Metronun ikinci etabını 5 yılda bitireceğiz”

Ziya İPEK

Karalar, düzenlediği basın toplantısında 5 yılda yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Pandemi ve deprem gibi çok büyük sıkıntılı süreçlerde önemli başarılara imza attıklarına değinen Karalar, yeni dönemde otogarı ve Kasaplar çarşısını yenilemek ve Kent meydanını tam anlamıyla hizmete açmayı planladığını aktardı.

Görev süresince şehrin altyapı sorunlarını tamamladıklarını, önceden az bir yağmurla göle denen yerlerde olumsuzlukların artık yaşanmadığını kaydeden Karalar, yeni bulvarlar açarak, bazı yerlerde yenileme çalışmaları yaparak, alt geçit ve üst geçitlerle şehrin trafiğini de rahatlattıklarını aktardı.

Halk ekmek ve belediye otobüslerinden dolayı ayda 70 milyon lira zarar ederek hizmet ürettiklerini dile getiren Karalar, İller Bankası payı ile belediyenin diğer gelirlerinin, önceki borçlardan dolayı personel ve diğer yatırımlar için yeterli gelmediğini anlattı. Adana Büyükşehir Belediyesi’ni borç batağında iken çalışabilir hale getirmenin sevincini yaşadıklarını kaydeden Karalar, gelirinin 4 katı borcu olan bir belediyeyi, şu anda geliri borcunun 4 katı olan bir yere taşıdıklarını bildirdi.

Metronun ikinci etabının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandığını anımsatan Karalar, kamulaştırma çalışmaları yormaz ve mahkemeler çok uzun sürmezse ikinci 5 yılda projeyi tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi. Tramvay projesinin de onayını beklediklerini aktaran Karalar, şehir merkezinde ayrıca nostaljik bir tramvay hattını hayata geçirmeyi planladıklarını dile getirdi.