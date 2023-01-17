Mihriban Akyüz: Geleceği, girişimcilik şekillendirecek

TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz, geleceği şekillendirecek kavramın girişimcilik olduğunu söyledi. Kadınların her alanda çok yetenekli olduğuna işaret eden Akyüz, “Sahip olduğumuz yeteneklerimizin, bakış açımızın, güçlü enerjimizin, daha iyi dönüşüme fayda sağlamaya muktedir olduğumuzun farkındayız. Kadın girişimciliğini geliştirmek ve güçlendirmek adına çıktığımız yolda çok kuvvetli bir bağ kurduk” dedi.

Kadın girişimci sayısı arttıkça kendilerini daha sorumlu hissettiklerini dile getiren Akyüz, kadın girişimciliğinin önündeki engellerin farkında olduklarını, özellikle finansa ve pazara erişim, network eksikliği, bilgiye erişim, yeterli mentorlük desteklerinin olmaması ve ilham verici rol modellerin çok tanıtılmaması gibi etkenlerin varlığından söz etti.

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