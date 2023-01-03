MIP, Doğu Akdeniz’deki pazar payını yüzde 75 seviyesine çıkardı

Ankara, Gaziantep, Kayseri, Kahramanmaraş, Konya gibi Türkiye’nin sanayileşmiş kentler ile Suriye, Irak ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine demiryolu ve karayoluyla bağlı olan MIP, sahip olduğu 2,6 milyon TEU konteyner ve 10 milyon tonun üzerindeki konvansiyonel yük kapasitesi ile Türkiye’nin ithalat ve ihracatının önemli lojistik merkezleri arasında yer alıyor.

190 ülkeye hizmet veriyor

MIP Genel Müdürü Johan Van Daele, Orta Doğu ve Karadeniz’le olan aktarma ve hinterlant bağlantılarıyla birlikte Doğu Akdeniz’in en önemli yük bağlantı noktalarından biri olduklarını kaydetti. MIP’nin doğrudan 190 ülkeye hizmet verdiğini dile getiren Johan Van Daele, “2,6 milyon TEU konteyner ve 10 milyon tonun üzerinde konvansiyonel yük kapasitemiz ile ülke ihracat ve ithalatının önemli bir kısmını karşılıyoruz" dedi.

MIP, Türkiye'nin önde gelen bağlantı noktalarından biri

Doğu Akdeniz limanları arasında pazar paylarının yüzde 75 seviyelerinde olduğunu kaydeden Daele, "MIP, konumu, sağladığı hizmetler ve sunduğu kapasite ile hedef ihracat pazarlarına Türkiye’nin önde gelen bağlantı noktalarından biri olarak ön plana çıkıyor. Bununla birlikte, tüm liman hizmetlerini aynı sahada verebilen Türkiye’nin çok amaçlı en büyük limanı olmakla beraber, dünyada en büyük 100 konteyner limanı arasında yer alıyoruz” diye konuştu.