MTSO seçimlerinde güven tazelendi

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın 28 Nolu Meslek Grubunda yenilenen seçimlerinin ardından 23 Aralık Cuma günü yapılan seçimler sonuçlandı. 115 Meclis Üyesinin tamamının katılımıyla gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, TOBB Genel Kurul Delegeleri, Disiplin Kurulu, Meclis Başkanlık Divanı ile Hesapları İnceleme Komisyonunda görev alan isimler kesinleşti. Buna göre MTSO Yönetim Kurulunda görev dağılımı şu şekilde oldu:

Yönetim Kurulu Başkanı: Ayhan Kızıltan

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları: Cem Bucuge ve Mustafa Özdamar

Yönetim Kurulu Sayman Üyesi: Alpay Seyhan

Yönetim Kurulu Üyeleri: Hakan Sefa Çakır, Gökben Gökbulut, Yılmaz Özdemir, Zeynel Aydemir, İdris Üstemel, Murat Aktoğ ve İstiklal Koçyiğit

Meclis Başkanı: Abdülhamit İzol

Meclis Başkan Yardımcıları: Mustafa Mutlu Koyuncuoğlu ile Ali Kıratlı

Katip Üye: Zeki Ceylan Hesapları

İnceleme Komisyonu: Servet Ece, Cengizhan Küçükgerger, Mehmet Rıza Boyraz

Disiplin Kurulu Üyeleri: İsmet Sökün, Erol Berktaş, Mehmet Hürmeydan, Zeki Kılıçdoğan, Salih Ertaş, Apti Öztürk

MERSİN