MTSO seçimlerinde güven tazelendi
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) seçimleri sona erdi. 115 Meclis Üyesinin oy kullandığı 23 Aralık seçimleri sonunda Ayhan Kızıltan Yönetim Kurulu Başkanlığına, Adulhamit İzol da Meclis Başkanlığına yeniden seçilerek güven tazeledi.
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın 28 Nolu Meslek Grubunda yenilenen seçimlerinin ardından 23 Aralık Cuma günü yapılan seçimler sonuçlandı. 115 Meclis Üyesinin tamamının katılımıyla gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, TOBB Genel Kurul Delegeleri, Disiplin Kurulu, Meclis Başkanlık Divanı ile Hesapları İnceleme Komisyonunda görev alan isimler kesinleşti. Buna göre MTSO Yönetim Kurulunda görev dağılımı şu şekilde oldu:
Yönetim Kurulu Başkanı: Ayhan Kızıltan
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları: Cem Bucuge ve Mustafa Özdamar
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi: Alpay Seyhan
Yönetim Kurulu Üyeleri: Hakan Sefa Çakır, Gökben Gökbulut, Yılmaz Özdemir, Zeynel Aydemir, İdris Üstemel, Murat Aktoğ ve İstiklal Koçyiğit
Meclis Başkanı: Abdülhamit İzol
Meclis Başkan Yardımcıları: Mustafa Mutlu Koyuncuoğlu ile Ali Kıratlı
Katip Üye: Zeki Ceylan Hesapları
İnceleme Komisyonu: Servet Ece, Cengizhan Küçükgerger, Mehmet Rıza Boyraz
Disiplin Kurulu Üyeleri: İsmet Sökün, Erol Berktaş, Mehmet Hürmeydan, Zeki Kılıçdoğan, Salih Ertaş, Apti Öztürk
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