Mücadeleden üretime uzanan destansı bir şehir hikâyemiz var

Gaziantep’in düşman iş­galinden kurtuluşu, sa­dece askeri bir zafer de­ğil; azmin, kararlılığın ve teslim olmamanın tarihe kazınmış adı. 104 yıl önce bu topraklarda veri­len mücadele, yokluk içinde var olmanın, imkânsızı mümkün kıl­manın en güçlü örneklerinden biri.

Antep halkı, işgale boyun eğ­memiş; açlığa, cephanesizliğe ve kuşatmaya rağmen hürriyetin­den vazgeçmemiş. Bu direniş, sı­radan bir savunma değil. Kadı­nıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, gen­ciyle bir şehrin topyekûn ayağa kalktığı; iradenin silaha, inancın direnişe dönüştüğü bir destan. Antep’i Gaziantep yapan da işte bu ruh oldu. Çünkü bu şehir, tes­lim olmayanların yeri.

Bugün Gaziantep’in üretim gü­cüne, sanayisine, ihracat kapasi­tesine ve tarım potansiyeline bak­tığımızda; bu başarının tesadüf olmadığını açıkça görürüz. Gazi­antep’in ekonomik dinamizminin temelinde, geçmişten bugüne ta­şınan mücadele kültürü var. Dün cephede gösterilen kararlılık, bu­gün tarlada, fabrikada, atölyede ve pazarda kendini gösteriyor.

Üretmeyi bilen, elindekine değer veren bir yapımız var

Gaziantep; üretmeyi bilen, emeğe değer veren, alın terini kutsal sayan bir şehirdir. Tarım ve gıda alanındaki köklü biriki­mi, sanayiyle kurduğu güçlü bağ ve ticaret kültürü, şehrin ekono­mik kimliğinin temel taşlarını oluşturuyor. Antepfıstığından hububata, bakliyattan gıda sana­yiine uzanan geniş üretim yelpa­zesi; Gaziantep’in hem ülke eko­nomisi hem de gıda arz güvenliği açısından stratejik bir konumda olmasını sağlıyor.

Bu başarıyı mümkün kılan un­sur; azim, mücadele, yılmamak ve yorulmamak. Tıpkı 104 yıl ön­ce olduğu gibi… O gün nasıl ki im­kânsız denilen şartlar altında di­renilmişse, bugün de zorlu küre­sel koşullara rağmen üretimden vazgeçilmedi. Ticaret sürdürülü­yor, emek ise değer bulmaya de­vam ediyor. Gaziantep’in girişim­ci ruhu, her krizi aşabilecek gücün bu topraklarda var olduğunu gös­teriyor. Gaziantep Ticaret Borsası olarak bizler de bu anlayışla; tarı­mın

üreticinin, emeğin ve gıda­nın yanında durmaya devam edi­yoruz. Çünkü biliyoruz ki bu şehir, mücadeleyle büyümüş; üretim­le ayakta kalmıştır. Geçmişte öz­gürlük için verilen bedeller, bugün kalkınma için gösterilen çabanın ilham kaynağı. Gaziantep’in kur­tuluşu, bize şunu öğretti:

Mücadele eden kazanır. Vaz­geçmeyen yol alır. Yorulmayan, yılmayan şehirler geleceği inşa eder. Bu nedenle Gaziantep, sa­dece geçmişiyle değil; üretimiyle, emeğiyle ve vizyonuyla da örnek bir şehir. Bu duygu ve düşünce­lerle, Gaziantep’in düşman iş­galinden kurtuluşunun 104’ün­cü yıl dönümünde, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehit­lerimizi rahmetle, gazilerimi­zi minnet ve saygıyla anıyorum. Onların bıraktığı mirası; üretim­le, emekle ve kararlılıkla geleceğe taşımaya devam edeceğiz.