Mücadeleden üretime uzanan destansı bir şehir hikâyemiz var
Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı , 25 Aralık Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 104. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşu, sadece askeri bir zafer değil; azmin, kararlılığın ve teslim olmamanın tarihe kazınmış adı. 104 yıl önce bu topraklarda verilen mücadele, yokluk içinde var olmanın, imkânsızı mümkün kılmanın en güçlü örneklerinden biri.
Antep halkı, işgale boyun eğmemiş; açlığa, cephanesizliğe ve kuşatmaya rağmen hürriyetinden vazgeçmemiş. Bu direniş, sıradan bir savunma değil. Kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle bir şehrin topyekûn ayağa kalktığı; iradenin silaha, inancın direnişe dönüştüğü bir destan. Antep’i Gaziantep yapan da işte bu ruh oldu. Çünkü bu şehir, teslim olmayanların yeri.
Bugün Gaziantep’in üretim gücüne, sanayisine, ihracat kapasitesine ve tarım potansiyeline baktığımızda; bu başarının tesadüf olmadığını açıkça görürüz. Gaziantep’in ekonomik dinamizminin temelinde, geçmişten bugüne taşınan mücadele kültürü var. Dün cephede gösterilen kararlılık, bugün tarlada, fabrikada, atölyede ve pazarda kendini gösteriyor.
Üretmeyi bilen, elindekine değer veren bir yapımız var
Gaziantep; üretmeyi bilen, emeğe değer veren, alın terini kutsal sayan bir şehirdir. Tarım ve gıda alanındaki köklü birikimi, sanayiyle kurduğu güçlü bağ ve ticaret kültürü, şehrin ekonomik kimliğinin temel taşlarını oluşturuyor. Antepfıstığından hububata, bakliyattan gıda sanayiine uzanan geniş üretim yelpazesi; Gaziantep’in hem ülke ekonomisi hem de gıda arz güvenliği açısından stratejik bir konumda olmasını sağlıyor.
Bu başarıyı mümkün kılan unsur; azim, mücadele, yılmamak ve yorulmamak. Tıpkı 104 yıl önce olduğu gibi… O gün nasıl ki imkânsız denilen şartlar altında direnilmişse, bugün de zorlu küresel koşullara rağmen üretimden vazgeçilmedi. Ticaret sürdürülüyor, emek ise değer bulmaya devam ediyor. Gaziantep’in girişimci ruhu, her krizi aşabilecek gücün bu topraklarda var olduğunu gösteriyor. Gaziantep Ticaret Borsası olarak bizler de bu anlayışla; tarımın
üreticinin, emeğin ve gıdanın yanında durmaya devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu şehir, mücadeleyle büyümüş; üretimle ayakta kalmıştır. Geçmişte özgürlük için verilen bedeller, bugün kalkınma için gösterilen çabanın ilham kaynağı. Gaziantep’in kurtuluşu, bize şunu öğretti:
Mücadele eden kazanır. Vazgeçmeyen yol alır. Yorulmayan, yılmayan şehirler geleceği inşa eder. Bu nedenle Gaziantep, sadece geçmişiyle değil; üretimiyle, emeğiyle ve vizyonuyla da örnek bir şehir. Bu duygu ve düşüncelerle, Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümünde, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyorum. Onların bıraktığı mirası; üretimle, emekle ve kararlılıkla geleceğe taşımaya devam edeceğiz.