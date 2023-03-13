Muğla Büyükşehir'den kayısı üreticisine destek

Türkiye’nin kayısı üretiminde ilk sırada yer alan ve depremden etkilenen şehirlerden biri olan Malatya’da, kayısı üreticilerine destek olmak için Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Milas, Datça İlçe Belediyeleri devreye girdi.

Muğla Belediyelerinin dışında Eskişehir ve Kırklareli belediyeleri ile birlikte toplam 26 ton kayısı satın alınarak 3.5 Milyon TL’lik destek sağlandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan kayısılar belediyenin etkinlikleri ve faaliyetlerinde vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak.