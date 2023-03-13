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Muğla Büyükşehir'den kayısı üreticisine destek

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve 6 ilçe belediyesi, Malatya’daki depremzede üreticilerin elinde kalan 11 ton kuru kayısıyı satın alarak üreticilere destek oldu. Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan kayısıların çeşitli etkinliklerde halka ücretsiz olarak dağıtılacağı belirtildi.

Dünya Gazetesi
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Türkiye’nin kayısı üretiminde ilk sırada yer alan ve depremden etkilenen şehirlerden biri olan Malatya’da, kayısı üreticilerine destek olmak için Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Milas, Datça İlçe Belediyeleri devreye girdi.

Muğla Belediyelerinin dışında Eskişehir ve Kırklareli belediyeleri ile birlikte toplam 26 ton kayısı satın alınarak 3.5 Milyon TL’lik destek sağlandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan kayısılar belediyenin etkinlikleri ve faaliyetlerinde vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak.