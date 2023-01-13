Muğla’da arıcılık ürünleri işleme merkezi için şirket kuruldu

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) koordinasyonunda, Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Muğla Vakfı, Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği, Fethiye ve Milas ticaret ve sanayi odaları ile Marmaris, Bodrum ticaret odaları, Muğla Ticaret Borsası ve Muğla Teknopark AŞ yetkililerinin katılımıyla şirket kuruluşu imza töreni düzenlendi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, merkezin kurulmasında Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın desteğinin önemine vurgu yaparak, 9 milyon liralık hibe desteğinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylandığını söyledi. getirdi. Özellikle tarım, arıcılık ve ticaret sektöründe bulunan firmaların bu proje etrafında toplanacağına inancının tam olduğunu belirten Tavlı, şunları kaydetti: “Merkezde arıcılıkla birlikte endemik bitkilerin, zeytinyağının, çam balının harmanlanacağı, bir araya getirilip sağlık ve tıp alanında kullanılacağı, sağlık turizminin de destekleyicisi olacak bir çalışma başlattık.

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