Muğla’dan 60 milyon dolarlık domates ihracatı

Muğla’daki çiftçiler, sera ve tarlalarda hummalı bir çalışmayla yetiştirdikleri ürünlerini hem yurt içine hem de yurt dışına gönderiyor. Ürünler, sağlık ve hijyen koşulları ön planda tutularak tüketiciye ulaşıyor. Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, ilin yüz ölçümünün yüzde 18’ini tarım alanlarının oluşturduğunu söyledi. Bu alanlarda üretimin sürdüğünü belirten Saylak, üreticiler 2022 yılı başında hava koşulları nedeniyle zorluk yaşasa da üretimin kesintiye uğramadığını kaydetti. Çiftçinin sorun yaşamaması için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

“Türkiye’nin Avrupa’yı beslediği bir yıl oldu”

Türkiye’deki domates üretiminin yaklaşık yüzde 8’inin Muğla’dan karşılandığını aktaran Saylak, “Üretilen domatesin de yaklaşık 60 bin tonunu dünyanın birçok ülkesine ihraç ettik. Yaklaşık 40 ülkeye ihracat gerçekleştirerek 60 milyon dolar gelir elde ettik. Bu da üreticilerimiz için son derece önemli bir gelir kapısı” ifadelerini kullandı.

Türkiye Haller Federasyonu Başkan Vekili ve Fethiye Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Atabey Akgün de, 2022 yılının üretim açısından verimli geçtiğini ifade etti. Akgün, geçen yıl Türkiye'nin Avrupa’yı beslediği bir yıl olduğunu, Muğla’nın yaş sebze ve meyvenin yanında narenciye ağırlıklı ihracat yapan bir il olduğunu dile getirdi.

Akgün, 2022’de narenciyenin de üreticisinin yüzünü kısmen güldürdüğünü belirtti. Akgün, dünya genelinde yaşananlarının, Rusya-Ukrayna savaşı ve enerji maliyetlerinin yüzde 300 artmasının Türkiye’yi de etkilediğini kaydetti. Bu yaşananların üretici girdilerini yukarıya tırmandırdığını söyleyen Akgün, bu sene özellikle domates ve yaş sebze meyve üreticilerinin hak ettiğini kazandığını ifade etti.

Önemli olanın üretimin sürdürülebilir şekilde devam etmesi olduğunu vurgulayan Akgün, şöyle devam etti: “Üreticimizin kilogram bazlı bir destekleme modeline ihtiyacı var. Bunun da önümüzdeki dönemlerde gerçekleşeceğini ümit ediyorum. Geçmişte İngiltere ve bazı Avrupa ülkelerine ürün yok denecek kadar az gidiyordu. Geçtiğimiz yıl bu sevkiyat fazlasıyla gerçekleşti. Avrupa'dan ve dünyanın değişik ülkelerinden talep devam ediyor. Sürekli yeni pazarlar da kazanıyoruz. Bu da beraberinde hem istihdamı hem de üreticimizin malının daha doğru pazarlanmasına katkı sağlıyor.”