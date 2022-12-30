Mustafa Varank, Huawei Türkiye’nin Ankara Ar-Ge Merkezi'ni açtı

Kısa süre önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onay ve lisanslama süreçleri tamamlanan yeni Ar-Ge Merkezi, ilk etapta 50 mühendis ve araştırmacı ile yola çıktı. Huawei yöneticileri, 2023 yılında bu sayının 150’ye çıkarılmasının hedeflendiğini açıkladı. Huawei Türkiye’nin Ankara’daki Ar-Ge Merkezi ağırlıklı olarak, yapay zeka projeleri ve yeni nesil kablosuz iletişim sistemlerine odaklanacak.

"Global markaların ülkemizde teknoloji geliştirmesi bizler için önemli ve değerli"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ziyareti sırasında yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bugün Huawei’in Ankara’daki Ar-Ge merkezini ziyaret ettik. Huawei, uzun süredir ülkemizde de faaliyet gösteren bir teknoloji şirketi olarak Ar-Ge ve üretim çalışmaları gerçekleştiriyor. Kısa süre önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescillenen Ankara’daki yeni Ar-Ge merkezi ile bu zincire bir yenisini eklemiş oldu. Türkiye’de katma değerli üretimin gelişmesini istiyoruz, bunun yolu da Ar-Ge ve inovasyondan geçiyor. Global markaların ülkemizde teknoloji geliştirmesi bizler için önemli ve değerli. Huawei ülkemizdeki Ar-Ge mühendisleriyle buna büyük katkı sağlıyor. Huawei’in bulut bilişim, yenilenebilir enerji, inverter ve yapay zekaya yönelik üretim ve yatırımları, daha rekabetçi bir sektöre katkı sağlayacak. Kendilerini tebrik ediyoruz ve bu vesileyle diğer global markaları da ülkemizde daha fazla faaliyet göstermeye davet ediyoruz. Huawei’ye Türkiye’deki yatırımları ve ileriki dönemde yapacakları yenilenebilir enerji özelindeki çalışmalar için teşekkür ediyorum.”

"İzmir'de de bir Ar-Ge Merkezi açmayı hedefliyoruz"

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi Direktörü Hüseyin Hai ise sunumu esnasında şu ifadelere yer verdi; “12 yılı aşkın süredir devam eden yatırımlarımızın ardından, bugün Türkiye'de ikinci Ar-Ge merkezimizi açmanın gururunu yaşıyoruz. Ar-Ge merkezimiz kuruluşundan bu yana, Türkiye bilişim ekosistemine 6.000'den fazla yeni yetenek kazandırdı. 2023 hedeflerini de göz önünde bulundurarak, bu yıl Ar-Ge yapılanmamıza; bulut bilişim ekibi, Dijital Güç İş Grubu'nu destekleyen yeşil enerji ekibi, SaaS (Yazılım Hizmetleri) ve PaaS (Platform Hizmetleri) ekiplerini dahil ettik. Önümüzdeki yıl, ülkemizin yerel bilişim ekosistemine daha fazla hizmet vermek amacıyla, İzmir'de de bir Ar-Ge Merkezi açmayı hedefliyoruz.”

Huawei Türkiye 20. yılında, ‘Bilişim Yeteneklerini Geliştirme Programı’ kapsamında, üniversitelerde bir dizi etkinlik ve yarışma düzenleyerek, 160'tan fazla yeni mezun ve 100'den fazla stajyerin, şirketin Ar-Ge Merkezi'nde istihdam edilmesini sağladı.