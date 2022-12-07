New York’un dünyaca ünlü binası Ant Yapı’ya emanet

Yurt içi ve yurt dışında birçok önemli projeye imza atan Ant Yapı, Amerika’daki projelerine devam ediyor. 1927 yılından bu yana dünyaca ünlü markalara ev sahipliği yapan, tarihi bina 711, Fifth Avenue’nun restorasyon çalışmalarını üstlenen Ant Yapı, binanın 15 ve 18’nci katlarını Core Club ismiyle renove edecek. Ant Yapı tarafından 40 milyon dolar yatırım maliyetiyle hayata geçirilecek olan Core Club, restoran, toplantı odaları, süitler, spor salonu ve SPA gibi alanlar da yer alacak.

Bethlehem Engineering Corporation tarafından tasarlanan, zarafeti ve güzelliği ile şehrin ikonlarından biri haline gelen 711, Fifth Avenue’nun restorasyon çalışmalarını üstlenmekten gurur duyduklarını belirten Ant Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okay, “Yurt dışında iş yapma koşulları, yasal gereklilikler ve rekabet ülkemizden çok farklı. Biz yüksek kalitedeki işçiliğimiz, inşaat malzeme kalitemiz ve yurtdışında iş yapmanın bütün gerekliliklerine hızla uyum sağlama becerimizle buralarda var olmayı ve sürdürülebilir bir büyüme yakalamayı başardık. Şehrin ikonu haline gelmiş tarihi binanın restorasyon çalışmalarının bize emanet edilmesi bunun bir örneği. Yenilikçi ve kalite standartlarıyla çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Amerika’da 6’ncı projemize başlamak bizi gururlandırıyor” dedi.