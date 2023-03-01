Osmangazi Belediyesi'nden temiz su desteği

Ekipler, 17 ton kapasiteli arazözle günde 4-5 tur atarak ilçe merkezi ve kırsal mahallelerin içilebilir su ihtiyacını gideriyor, çadır ve konteyner kentlerde seyyar banyo, tuvalet ve mutfakların depolarının sürekli dolu olmasını sağlıyor.

Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Yusuf Demir, Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın görevlendirmesiyle depremin ilk günlerinden itibaren bölgede hizmet verdiklerini, AFAD'ın koordinasyonunda belirlenen alanlarda her türlü ihtiyaca yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi. Samandağ Kültür Merkezi civarı, çadır kentler, kırsaldaki bazı mahallelere su dağıtımı, yolların yıkanması, süpürülmesi, ilaçlama, temizlik işleri yaptıklarını dile getiren Demir, Osmangazi yerine Samandağ'ın sokaklarını temizlediklerini anlattı. AFAD'ın yönlendirdiği alanlarda temiz içme suyunu alıp, ihtiyaç olan bölgelere dağıtımını gerçekleştirdikleri bilgisini veren Demir, “Köylere günde 3-4 sefer dağıtım yapıyoruz. Yıkanması gereken yerleri yıkıyor, temizliyoruz” diye konuştu. ●