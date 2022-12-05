Özel mobil atık getirme merkezini hizmete sundu

Üsküdar Belediyesi, görme engelli vatandaşlara özel mobil atık getirme merkezini Türkan Sabancı Görme Engelliler Orta Okulu’nda hizmete sundu. Dünyada ilk defa hizmete sokulan bu merkez ile birlikte görme engelli vatandaşlar geri dönüşüm atıklarını ayırt ederek atabilecek. Atık dönüşüm merkezinde bulunan atık bölümlerinde sesle tepki veren sensörler ve Braille alfabesi ile atık bölümlerini, görme engelli vatandaşlar öğrenmiş olacak. Toplanan geri dönüşebilir atıklardan elde edilen gelirle, ihtiyaç sahibi vatandaşlara giyecek, gıda ve barınma yardımı, öğrencilerin kırtasiye, giyim ve burs imkanının karşılanması, engelli vatandaşlara gerekli ekipmanların temin edilmesi sağlanacak. Bu proje ile görme engelli bireylerin atık yönetiminin başından itibaren sürece dahil edilmesi hedefleniyor.

Hilmi Türkmen: ‘’Engelliler için çok özel projeler geliştiriyoruz’’

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Üsküdar’da Türkan Sabancı Görme Engelliler Okulu’ndayız. Dünya’da yaklaşık 35 milyon görme engelli insan yaşıyor dünyadaki ortalama sayı bu Türkiye’de de bunu oran olarak görme engelli vatandaşlarımız var ne yazık ki. Zaten dünyada da Türkiye’de yaşayan vatandaşların %10’u bir şekilde engelle ya görme engelli ya da başka bir fiziksel ya da zihinsel engelli var ve bu engelli vatandaşlarımızın yaşam koşullarını rahatlatma, konforu ve kaliteyi onlara da yaşatma adına tabii ki herkesin bir takım çalışmaları var. Biz de Üsküdar Belediyesi olarak engellilerle ilgili yaptığımız bir sürü çalışmalar var ama bu en özel çalışmalardan birisi” dedi.

‘’Sensörler sayesinde atıklarını ayırarak atabilecekler’’

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Görme engelli vatandaşlarımızla ilgili bu proje sadece Türkiye’de değil dünyada da böyle bir proje yok bu gördüğünüz gibi atık ayrıştırma merkezi artık ayrıştırma konteynırı. Görme engelli vatandaşlarımız buraya geldiğinde bu konteynıra elinde diyelim ki cam var ya da bir karton kağıt çöp var ya da bir metal var bir ahşap çöp var tabi görme engelli olduğu için normalde bunu hangi göze atacak bilemez işte biz bunu düşünerek bu gözlere sensörler yerleştirdik. O sensörlere doğru yaklaştığında eliyle yaklaşarak geldiğinde cam tarafından ses gelecek cam gözü neresiyse oraya atacak. Bu sensörler sayesinde gelecek olan sese göre elinde ki çöpü ilgili kutucuğa atacak görme engelli vatandaşımız” dedi.