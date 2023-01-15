Palandöken'de hafta sonu yoğunluğu

Havalimanına 20, kent merkezine ise 4 kilometre uzaklıkta olması nedeniyle yerli ve yabancı misafirlerine kolay ulaşım imkanı sunan kayak merkezinde doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı.

Kar kalınlığının 35 santimetre ölçüldüğü Palandöken, yerli turistlerin yanı sıra Rusya ve Ukrayna'dan gelen yabancı turistleri de ağırlıyor.

Hafta sonu tatilini kayak merkezinde değerlendiren vatandaşlar, snowboard ve kayak yaparak keyifli vakit geçirdi.

Merkezde kurulan platformda, müzik eşliğinde her yaştan insan eğlenceli vakit geçirirken, kimi aileler de çocuklarıyla kızağa bindi.

Tatil için merkeze gelen Nevin Altekin, kristal karın keyfini kayak yaparak çıkardığını, arkadaşlarıyla Palandöken'de güzel vakit geçirdiğini söyledi.

Kuzenleriyle merkeze gelen Yunus Emre Tekin ise herkesi Erzurum'a davet ederek, "Palandöken'de olmak benim için büyük bir şans. Güzel bir hafta sonu geçiriyorum ve herkese bu güzel yerin tadını çıkarmayı tavsiye ediyorum." dedi.

Talha Çakar ise sezonun açıldığı günden beri sürekli kayak yapmaya geldiğini ve kar kalitesinin çok iyi olduğunu söyledi.