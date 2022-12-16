Palandöken'e 15-20 bin Rus turist gelmesi bekleniyor

Geçen sezon depolanan kar ve suni karlamayla Büyükşehir Belediyesi işletmesindeki bazı pistlerini 12 Aralık'ta açan Palandöken, doğal, başlangıç, orta düzey ve usta kayakçı seviyelerinde toplam 24 pistiyle her düzeyden kayakçıya hitap ediyor. Merkezde suni karlama sistemiyle sezon boyunca kar garantisi veriliyor. Havalimanına 20, kent merkezine ise 4 kilometre uzaklıkta bulunması dolayısıyla misafirlerine kolay ulaşım imkanı sunan kayak merkezinde 5.6 kilometre aydınlatılmış pistleriyle gece de kayak yapılabiliyor. Kayak merkezindeki bir otelin Genel Müdürü Ömer Akça, Büyükşehir Belediyesine ait tesislerde kayak sezonunun açıldığını söyledi. Oteller bölgesi olarak suni karlama yaptıklarını ifade eden Akça, “Şu anki erken rezervasyonlarımız İstanbul, Ankara, İzmir'den ve bu devam ediyor. İnşallah birkaç gün içinde suni kar takviyesi ile oteller bölgesi olarak biz de sezonu açmayı planlıyoruz” dedi.

“Rusya'dan direkt uçuşlar 29 Aralık'ta başlıyor”

Ömer Akça, otellerin misafirleri ağırlamaya hazır olduğunu belirterek, bu yıl da dolulukları iyi şekilde planladıklarını duyurdu. Eğitimler, bakım ve tamirler şeklinde Palandöken'deki oteller olarak hazır olduklarını vurgulayan Akça, bu yıl ilave olarak özellikle Rusya'dan direkt uçuşların 29 Aralık'ta başlayacağını, 15 Mart'a kadar devam edeceğini ve rezervasyonların da o noktada akmaya başladığını dile getirdi. 15 ile 20 bin arası Rus turistin gelmesini beklediklerini söyleyen Akça, şöyle konuştu: “Rus turistlere burada en iyi şekilde hizmet vermeye hazırız. Geçmişte Ruslar çok gelirdi ama son birkaç yıldır azalmıştı. Özellikle güneyde bu yıl otelciler Rus turistlerden fazlasıyla memnun kaldı. İnşallah bu yıl Palandöken'e de fazlasıyla gelip şenlendirecekler.”

ERZURUM