Ramazan Kaya: Dijital dönüşümü gerçekleştirmiş bir Türkiye hayal ediyoruz

Kenan Sertalp-BURSA

Kaya, Mart ayında çıkan Rusya-Ukrayna savaşı ve buna bağlı yaşanan enerji krizi, lojistik sorunlar, çip krizinin devam etmesi ve yaşanan yüksek enflasyonist ortam nedeniyle, 2022 yılının bitip yeni bir yılla, ülkenin yeni bir sayfa açma umudu olduğunu söyledi.

Cumhuriyetin 100’üncü Kuruluş Yıldönümü olan 2023 yılına yeni umutlarla girildiğini dile getiren Kaya, ülkece gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşmış bir kişi başına gelir düzeyinin ve gelir adaletsizliğinin ortadan kalkmasının umut edildiğini ifade etti. Cinsiyet eşitsizliğinin olmadığı bir Türkiye’de yaşamayı arzu ettiklerini söyleyen Kaya, dijital ve yeşil dönüşümü gerçekleştirmiş, işsizliğin azaldığı, iş gücüne katılım oranın arttığı bir Türkiye hayal ettiklerini dile getirdi.

"2023'te potansiyelimizi harekete geçirmeliyiz"

Adalet sistemine herkesin güven duyduğu ve eğitim reformunun gerçekleştiği bir ülke hayalinden söz eden Kaya, “Bunlar için gerekli olan bütün kaynaklarımız ve potansiyelimiz bizde mevcut. 2023 yılında umarım bu potansiyelimizi harekete geçirir, hedeflerimize bir bir ulaşır, önümüzdeki dönemin parlayan yıldızı oluruz” diye konuştu.