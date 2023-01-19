Rekabetçilik için yenilenebilir enerji kullanımı artmalı

Türkiye'nin 2022 yılı ihracatı 2021 yılına göre yüzde 12,9 artışla 254,2 milyar dolar oldu. Türkiye demir ve demir dışı metaller sektörü 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 16,4’lük artışla 14 milyar 385 milyon dolarlık ihracat geliri elde ederken, çelik sektörü ise yüzde 5,3’lük azalışa rağmen 20 milyar dolar sınırını aşarak 21 milyar 62 milyon dolarlık ihracata imza attı. Demir ve demir dışı metaller sektörü, Türkiye’nin toplam ihracatından yüzde 6,3 pay alarak en başarılı 6’ncı, çelik sektörü ise yüzde 9,3 pay alarak en başarılı 4’üncü sektör olmayı başardı. Ülke ihracatı 2022’de yeni bir rekor kırarken, demir-çelik sektörlerinden Türkiye’nin toplam ihracatına 35,4 milyar dolarla yüzde 15,6’lık katkı geldi.

Demir ve demir dışı metallerin ihracatı 901 milyon dolar

Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği’nden (ADMİB) 2022 yılında yapılan ihracat rakamları incelendiğinde ise demir ve demir dışı metaller sektöründen yapılan ihracat yüzde 6,7 artışla 901 milyon dolar, çelik sektöründen yapılan ihracat ise yüzde 8,2 azalışla 2 milyar 618 milyon dolar oldu.

Sektörde dünya genelinde durgunluk var

Türk demir-çelik sektörünün 2021 yılını ihracatta rekor kırarak kapattığını, 2022 yılına da aynı ivmeyle başladığını belirten ADMİB Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Rusya-Ukrayna savaşının olumsuz etkileri, artan korumacılık önlemleri, enerji fiyatlarındaki yüksek artışlar gibi nedenlerle yılın geri kalanının sektör için olumsuz geçtiğini söyledi. Dünya genelinde demir-çelik sektörlerinin durgunluk dönemi yaşadığının altını çizen Tosyalı, 2022 yılını şöyle değerlendirdi: “2022 yılını Türk çelik sektörü olarak yüzde 5,3 düşüşle 21,1 milyar dolar ihracatla kapattık. Demir ve demir dışı metallerde ise yüzde 16,4 artışla 14,4 milyar dolar ihracatla tamamladık. Üretimde enerjiyi yoğun kullanan bir sektörüz. Doğal olarak enerjideki fiyat artışları maliyetlerimizi ciddi oranda artırdı. Artan enerji maliyetleri rekabetçiliğimizi olumsuz etkiledi. Bunun neticesinde ihracatımız da hedeflerimizin altında kaldı. Rusya Ukrayna savaşının da sektörümüze olumsuz etkilerini yaşadık.”

Enerji maliyetleri 2023'te de gündemi meşgul edecek

2023 yılında da korumacılık önlemleri ve enerji maliyetlerindeki artışların yine gündemi meşgul edeceğini ifade eden Tosyalı, “Çelik sanayinde yoğun olarak tüketilen enerjinin üretim maliyetleri içindeki payı arttıkça rekabet gücümüz de olumsuz etkileniyor. Bu yüzden ısrarla yeşil dönüşüm ve yenilenebilir enerji kullanımının önemine vurgu yapıyoruz. Avrupa Birliği gibi yenilenebilir enerji kullanımının yoğun olduğu ülke ve bölgelerle kıyaslandığımızda dezavantajlarımızın olduğunu düşünüyoruz.

Sanayide yenilenebilir enerji kullanım ağırlığını mutlaka artırmamız gerekiyor. Birlik olarak üye firmalarımızla bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Demir-çelik sektöründe enerjinin temiz olarak üretimine imkân veren hidrojen kullanımı üzerine 2023 yılında çalışmalar yapacağız. Demirçelik sanayimiz, serbest piyasa koşulları içerisinde rakipleriyle rahatça rekabet edecek güce sahip bulunuyor. Bu nedenle temel amacımız sektörümüzün küresel düzeyde sürdürülebilir bir rekabet gücü elde etmesini sağlamak olacak” şeklinde konuştu.

MERSİN