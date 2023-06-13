RUMELİSAİD ticarette köprü olmaya devam ediyor

RUMELİSİAD, Uluslararası Balkan Ekonomi Zirvesi ile Sırbistan’ın Sancak bölgesinde ekonomik iş birliği ve yatırım imkanlarının ele alındığı önemli bir program gerçekleştirdi.

RUMELİSİAD’dan Sırbistan’da ekonomi zirvesi

RUMELİSİAD yetkilileri Sırbistan temasları kapsamında ilk olarak Prijepolje Belediye Başkanı Drago Popadić ve Belediye Başkan Yardımcısı Samira Ćosović ile görüştü. Ardından RUMELİSİAD Başkanı Zarif Alp’in kendi doğup büyüdüğü Sancak bölgesinde yer alan ve kendi okuduğu okul olan ve RUMELİSİAD'ın destekleriyle yeniden inşa edilen Duşan Tomaşeviç Çirko İlköğretim Okulu ziyaret edildi. 40’tan fazla iş insanıyla bir araya gelinen programda tarım makineleri ve turizm konusunda iş birlikleri anlamında protokoller yapıldı.

Başkan Alp: Ziyaretler son derece verimli geçti

RUMELİSİAD adına Sırbistan programının son derece verimli geçtiğini kaydeden RUMELİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Sırbistan Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosu Zarif Alp, “RUMELİSİAD olarak, Uluslararası Balkan Ekonomi Zirvesi’ni bu yıl Sırbistan’da gerçekleştirmek adına çeşitli görüşmelere imza attık. Bölgede gerçekleştirdiğimiz temaslarda RUMELİSİAD’a ve Türkiye’ye duyulan güven bizleri son derece mutlu etti. Ayrıca buradaki yatırım imkânları konusunda da önemli geri dönüşler elde ettik. Balkan ülkeleriyle ticaret hacminin daha da arttırılması konusunda çalışmalarımız aralıksız devam edecek” şeklinde konuştu.