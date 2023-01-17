Safranbolu’nun çavuş üzümüne coğrafi işaret belgesi

Safranbolu ile özdeşleşmiş, ata tohumu ürünlerinin geleneksel özellikleri ve kalitelerinin korunarak gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla yürütülen “Ata Tohumu Ata Toprağında” projesi kapsamında yapılan çalışmaların ardından “üzümlerin çavuşu” olarak nitelendirilen çavuş üzümü, 14 Eylül 2022'de tescillenerek kayıt altına alındı.

2 bin dekar alanda üretiliyor

Şimdilerde ilçede 150 çiftçi tarafından 2 bin dekar alanda üretilen çavuş üzümünün coğrafi işaret belgesi, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı tarafından teslim alındı. İnce kabuğu, az çekirdekli, olgunlaşma zamanının orta erkenci olması, kendine has aroması ve kokusuyla diğerlerinden ayrılan, "çoban çavuşu", "pembe çavuş" ve "misket çavuşu" gibi çeşitleri bulunan Safranbolu çavuş üzümünün üretiminin artırılması için çeşitli projeler yürütülüyor.

KARABÜK