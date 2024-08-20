Sakarya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, otobüs terminalindeki eylemi değerlendirdi

Bugün itibarıyla şehrin yerel firmalarının kullanımı için o tarihte mecliste alınan karar gereği terminale iki yazıhane daha yapılması için harekete geçildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meclis kararı olan ve herhangi bir iptalin söz konusu olmadığı kararla ilgili terminal esnafı kepenk kapatmıştır. Transit otobüslerin terminale girmemesi gibi bir durum söz konusu değildir. Büyükşehir Belediyesi'nin terminalin yolculara kapatılmasına dair bir inisiyatifi yoktur.

Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın seyahat özgürlüğünü kısıtlayan bir duruma düşülmesi halinde yeniden ihale yoluna gitme hakkımızı saklı tutmakla beraber, kepenk kapatan firmalardan bilet alan yolcuların ilgili acentelerle görüşmeleri gerekmektedir. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi olarak esnafımızı korurken, vatandaşlarımızın da daha iyi hizmet alması için gayretle çalışıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Esnaftan iş yeri kapatma kararı

Terminalde eylem yapan firmalar adına gazetecilere açıklama yapan Sakarya Büyükşehir Terminali Esnafları ve Otobüs İşletmecileri Derneği İkinci Başkanı İbrahim Derman, yeni iş yeri yapılmasının ekmeklerinin bölünmesi ve tamamen tasfiye olmaları anlamına geldiğini öne sürerek, "Bu girişime karşılık olarak tüm esnaf iş yerlerini kapatarak anahtarlarını belediyeye iade etme kararı almıştır" ifadesini kullandı.

Öte yandan, işletmelerin terminalde bekleyişi sürerken, ekipler polislerin geniş güvenlik önlemi altında yazıhane yapım çalışmalarına başladı. Bazı firmaların da eyleme katılmadığı görüldü.