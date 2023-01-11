Sakarya’dan 2022'de 4.9 milyar dolarlık ihracat

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerini değerlendiren Altuğ, iş dünyasının, 2022'de önceki yıla kıyasla yüzde 12.9 oranında artışla 254.2 milyar 209 milyon 535 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirtti.

Sakarya iş dünyasının bu ihracata geçen yıl 514.1 milyon doları aralık ayında olmak üzere toplam 4 milyar 930 milyon dolar katkı verdiğini aktardı. Altuğ, üretim odaklı ve gayretli bir yılın geride bırakıldığına dikkat çekerek, “Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin verilerine göre ilimiz, Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 9.74'lük artışla, 514.1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi ve 2022'nin en yüksek ikinci aylık ihracat performansıyla yılı kapattık. 2022'de en yüksek ihracat yapan 8’inci il olarak 4 milyar 930 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik” dedi.

Geçen yıl 30'u aşkın sektörde 155 ülke ve 11 serbest bölgeye ihracat gerçekleştirdiklerini bildiren Altuğ, ülkenin toplam otomotiv ihracatının yüzde 13,6'sını Sakarya'dan gerçekleştiren otomotiv endüstrisi, demir ve demir dışı metaller, kimyevi maddeler ve mamulleri, çelik ve iklimlendirme sanayinin başı çektiğini kaydetti.

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