Samsun, 90 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi

Salih Zeki Murzioğlu, 2022 yılının ocak ayında 116 ülke ve dört serbest bölgeye 81 milyon 671 bin dolar ihracat yapan Samsun’un, bu yılın ilk ayında ise 127 ülke ve üç serbest bölgeye 90 milyon 960 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini söyledi.

Murzioğlu, en fazla ihracat yapılan beş ülkenin Rusya Federasyonu, Hollanda, ABD, Yemen ve Almanya olduğunu, bu ülkeleri ise, Pakistan, Romanya, Gürcistan, Suriye ve Birleşik Krallık’ın takip ettiğini söyledi.

“Biz güçlü bir ülkeyiz”

Samsun’un ihracatına katkı veren tüm firmaları kutlayan Başkan Salih Zeki Murzioğlu, “Hepimizin bildiği gibi ilimiz geçen yıl toplamda 1 milyar 317 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu da Samsun tarihinin ihracat rekoruydu.

Temennimiz ve beklentimiz bu yılı da rekorla kapatmak. Bu şehrin çok yüksek ihracat rakamlarına ulaşabileceğini biliyoruz. Buradaki en önemli husus ise sürdürülebilir bir artış sağlanmasıdır.

Oda olarak tüm çabamız ilimizin ihracatını daha da ileriye taşımak. Ülkemiz 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen asrın deprem felaketiyle karşı karşıya kaldı.

Maalesef yüzlerce kilometre öteden bizlerin dahi büyük sarsıntıyla hissettiğimiz iki büyük yıkıcı depremde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti ve yüzbinlerce insanımız da yaralandı. Bir kez daha depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı ve yaralananlara da acil şifalar diliyorum.

Ama biz güçlü bir ülkeyiz.. Kaybımız çok büyük, acılarımız çok derin ve taze. Biz gücünü birbirinden alan bir milletiz. Asla karamsar da değiliz. İnşallah dayanışma ve seferberlik ruhu ile yaraları hep birlikte saracağız” diye konuştu.