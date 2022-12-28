“Sanayide Kadın Eli Projesi” ile kadın istihdamı artırılacak

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasında (SATSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu’nun sanayide kadın istihdamını artırmaya yönelik hayata geçirdiği ve Sakarya’da da çalışmalarına başlanan proje için bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Etkinlikte konuşan SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Sakarya’nın en önemli üretim merkezlerinden biri olduğunu söyledi. Yaptıkları birçok projeyle üretmeye devam edeceklerini belirten Altuğ, “Hedefimiz, daha fazla üretmek, satmak, dünyayla rekabet etmek ama bu süreçte en büyük sıkıntıyı personel bulmakta yaşıyoruz. Bunun da çözümünü arıyoruz. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu’nun bu projesini önemsiyoruz. Sanayide Kadın Eli Projesi, bizim için çok önemli. Halihazırda sadece tüketen pozisyonundaki kadınların artık üreten pozisyonuna geçmeleri önemli. Şehrimizde de bu proje başladı, hedefimiz 5 bin” ifadelerini kullandı.

“21 sanayici kadınımızla 6 ay boyunca çalıştay yaptık”

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi Fatma Aydoğdu da projenin detaylarını anlattı. Sürdürülebilir kalkınmanın temel şartının kadınların ekonomiye katılımlarını sağlamak olduğunu vurgulayan Aydoğdu, projenin 17 ilde hayat bulduğunu dile getirdi. Üst kurullarında geliştirdikleri projelerle kadınları yerelde desteklemenin yanında üretim sahalarında, sanayide yer almasının doğru olacağı fikriyle çalışma başlattıklarını aktaran Aydoğdu, “21 sanayici kadınımızla birlikte 6 ay boyunca çalıştay yaptık.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, dünyanın en büyük girişimciler topluluğu, 7 bin üyesiyle ve tamamı gönüllü olarak çalışıyor” diye konuştu. Sakarya Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Zehra Dirim de proje kapsamında kısa sürede 60 kadına ulaştıklarını, bunlardan 28’inin İŞKUR eğitiminden geçtiğini bildirdi.

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