Sarıçam’da İklim Değişikliği Eylem Planı Çalıştayı gerçekleştirildi

Ziya İPEK

İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin gelecekte daha büyük sorunlara yol açmasını önlemek isteyen Adana’nın merkez Sarıçam Belediyesi, daha yeşil bir gelecek için İklim Değişikliği ve Eylem Planı Çalıştayı gerçekleştirdi.

Sarıçam Belediyesi Ömer Çelik Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen çalıştayda konuşan Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuğçe Demirdelen, sanayi devrimi ve kentsel büyümenin günümüzdeki iklim değişikliğinin temelini oluşturduğuna dikkati çekti.

Dünyayı tehdit eden iklim değişikliğine uyum ve gelecekte yaşanması muhtemel iklim krizi ve beraberinde gelecek olumsuzluklarla ilgili önlem alınmazsa ilerleyen yıllarda çok daha büyük sıkıntılar ortaya çıkabileceği uyarısında bulunan Demirdelen, başta yerel yönetimler olmak üzere, bugünden önlem alınması gerektiğine vurgu yaptı.

“İklim değişikliği üzerine hizmet üretmek zorundayız”

Kurumlarla iş birliği içerisinde yürüttükleri İklim Değişikliği ve Eylem Planı Çalıştayı’nın ilçeleri için çok büyük bir adım olduğunun altını çizen Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, doğal kaynakların hızla tükendiği günümüzde; deniz seviyesinin yükselmesi, sıcaklıklardaki artış, buzullardaki azalma, afetlerin sıklığında ve şiddetindeki artış ve sıcak hava dalgalarındaki artışın iklim değişikliğinin çok yönlü etkileri olduğunu bildirdi.

Önümüzdeki dönemlerde bu gibi faktörlerin etkilerinin tüm dünyada daha da hissedilebileceğinin öngörüldüğüne dikkati çeken Uludağ, şunları söyledi, “Yerel yönetimler olarak, yerel iklim eylem planları ile iklim değişikliği üzerine politika ve hizmetler üretmek zorundayız. Yapacağımız çalışmalar ile başta enerji verimliliğini artırmak olmak üzere, yeşil enerji kaynaklarına geçiş yapmayı, çevre dostu ulaşım sistemlerini teşvik etmeyi ve ağaçlandırma çalışmalarına ağırlık vermeyi hedefliyoruz.”