Seyhan Belediyesi’nden ücretsiz koruyucu hayvan sağlığı hizmeti

Üreticilerin girdi maliyetlerini düşürebilmeleri için bin dönüme yakın büyüklükteki üç merayı ıslah edip hayvancılıkla geçimini sağlayan üreticilerin hizmetine sunan Seyhan Belediyesi, koruyucu hayvan sağlığı hizmetlerini de ücretsiz olarak sunmaya başladı.

Hastalıklardan koruyan aşı uygulaması Belediye personeli olan veteriner hekim, zooteknist ve veteriner teknikerinden oluşan ekip, Seyhan kırsalında büyükbaş hayvancılık yapan üreticileri ziyaret ederek, sığırları olası hastalıklardan koruyan aşıları yapıyor. Çalışma sırasında hayvanların beslenme ve meme kontrolleri de gerçekleştirilerek hem hayvanların bağışıklık sistemini güçlendirilmesine, hem de kentte yaşayanlara sunulan sütlerin verim ve kalitesinin artmasına yönelik olarak iç ve dış parazit ile vitamin uygulaması gerçekleştiriliyor.

Üreticiyi ekonomik olarak da rahatlatıyor

Hayvancılığın sıkıntılı günlerden geçtiğini ifade eden Seyhan Belediyesi Veteriner Hekimi Emrah Çelikkol, yem maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle üreticilerin umutsuz bir durumda olduğuna dikkati çekti. Çelikkol, “Böyle bir durumda bir yardım eli uzandığında hiç olmazsa kendilerini güvende hissediyorlar. Vatandaş bu uygulamaları rutin olarak yapamıyor, çünkü maliyetli. Bizim bunları yapmamız vatandaşı hem ekonomik olarak, hem de sağlık açısından rahatlatıyor” dedi.