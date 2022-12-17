Seyir halindeki otomobil yandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
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Turgutreis Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde seyir halindeki 09 AFV 733 plakalı otomobil bir anda alev aldı.
Durumu fark eden sürücü araçtan inerek yangını itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangını söndürdü.
İtfaiye görevlilerince yapılan incelemede elektrik aksamından çıktığı belirlenen yangının ardından araç kullanılamaz hale geldi.