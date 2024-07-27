Siirt'te yapılan çini süs eşyaları Avrupa'ya satılıyor

Siirt'teki bir Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen kursta çinicilik eğitimlerine katılan ve bir yıl gördüğü eğitimin ardından usta öğretici olan Özlem Alak, meslek edindirme kurslarında eğitim verdiği 5 öğrencisiyle Kooperatif Mahallesi'nde çini, seramik ve çömlek ürünlerinin üretimine yönelik sanat atölyesi açtı.

Öğrencileriyle birlikte sanatı kazanca dönüştürdüklerini ifade eden Alak, "Halk Eğitimi Merkezi'nde eğitim vermeye devam ediyorum. 40 öğrencim var. 5 öğrencimle bu atölyeyi kurma kararı aldık. Bu işi farklı tekniklerle yapıyoruz. İlk etapta kalıpları çıkarıyoruz. Çamuru kendimiz hazırlıyoruz. Kalıplarımızı döktükten sonra bir gün bekletiyoruz. Daha sonra kalıplarımızı çıkarıp 20 gün kurutmaya bırakıyoruz. Fırınlara yerleştirip 900 ila 1000 derecede pişiriyoruz. Daha sonra kurutma odalarında çizim için bekletiyoruz. Ürünler atölyede öğrencilerimin fırçalarıyla şekilleniyor" dedi.

Kadınlar, kendi tasarımlarının yanı sıra talebe göre kişiye özel vazo, kase, bardak, ibrik gibi 70 çeşit süs eşyası üretiyor. Atölyenin yanı sıra sosyal medyadan satış yapan kadınların el emeğiyle hazırladığı ürünler, yurt dışında da talep görüyor. Kafe tarzı atölyeye gelen kadınlar bir yandan çay ve kahvelerini yudumlayıp çizim yaparken, yaptıkları ürünlerin satışından kazanç da elde ediyorlar.