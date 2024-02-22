Silifke’de örtü altı çilek 70 liradan alıcı buluyor

Derya ÖZGÜR

Atayurt Hal Dernek Başkanı İbrahim Kaynar, özellikle Atayurt başta olmak üzere Arkum, Atakent, Kurtuluş, Bahçeköy, Sökün ve Çeltikçi mahallelerinde çilek üretiminin yapıldığını belirterek, sezon boyunca 20 bin dekarlık alanda yaklaşık 80 bin ton çilek hasadı hedeflediklerini kaydetti. Ayrıca, çileğin bir kısmının yurt içine, bir kısmının ise özellikle Rusya gibi çeşitli ülkelere ihraç edildiğini bildiren Kaynar, çilek üretiminin ekim döneminden hasat sonuna kadar yaklaşık 3 bin aileye geçim kapısı sağladığını aktardı.

Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun ise 2019 yılında coğrafi işaret tescili alan Silifke çileğinin, yılın 12 ayında hasat edildiğinin altını çizerek, Türkiye’nin çilek üretiminin yüzde 30’unu ve ihracatın yüzde 60’ını Silifke’nin karşıladığını söyledi. Doygun, “Hasat yeni başladığı için talebi karşılayamıyoruz, ancak nisan ayı itibariyle açık alanda yetiştirilen çileklerin de hasat edilmesi talepler karşılanacak. Diğer yandan üreticiler girdi maliyetleri karşısında güçlük yaşıyor. Fiyat konusunda sıkıntı yaşadığımız da bir gerçek.

Tarladaki çileğin kilosu 70 TL’ye alıcı bulsa da maliyetlerin yüksek olması üreticinin kar etmesini zorlaştırıyor. Fide, ilaç, gübre, işçilik ve nakliye masrafları gibi unsurlar, çilek üreticilerini zor durumda bırakıyor. Çilek, hassas bir ürün olup, emek yoğun bir üretim gerektirdiğinden, işçilik masrafları da daha yüksek seviyede ortaya çıkıyor” dedi.