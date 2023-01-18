Sinop bu yıl 18 kruvaziyere ev sahipliği yapacak

İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren, bu yıl içinde 18 kruvaziyerin Sinop'a gelmek üzere rezervasyon yaptırdığını söyledi. Rezervasyon yaptıran gemilerin henüz seferlerine başlamadığını belirten Süren, seferler öncesi Sinop'un tüm paydaşları olarak gelecek turistlere en iyi hizmeti verebilmek için bazı çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Çalışmalar kapsamında turistler için ilçelerin de aralarında bulunduğu yeni turizm rotası belirlediklerine işaret eden Süren, “Şehir merkezindeki kültür rotasını günümüze uygun teknolojik altyapıyla hazır hale getiriyoruz. Aynı şekilde doğa turuyla ilgili de ulaşılabilirlik konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Talep gelmesi halinde ilçelerimizle ilgili de kültür ve doğa rotalarını belirliyoruz. Bir haftalık gezi turlarımızı planlamış durumdayız” dedi.

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