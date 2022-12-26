Sinop, turizm potansiyelini artırmayı hedefliyor

Üç tarafı denizle çevrili, bir doğal liman kenti olma özelliğine sahip Türkiye'nin kuzey ucu Sinop, temiz sahilleri, tarihi yapıları ve denizle ormanın iç içe girdiği tabiat parklarıyla özellikle yaz aylarında ziyaretçi akınına uğruyor. Yaşanan yoğunluk nedeniyle konaklama ve nitelikli yeme, içme mekânlarının yetersiz kaldığı kentte, bu sorunların aşılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Sinop merkez ve Gerze ilçesi arasındaki sahilin belirlenen bölümlerinin Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Alanı ilan edilmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Bu bölgelerdeki kültür varlıklarının korunarak turizme kazandırılması ve bölgede nitelikli konaklama tesislerinin oluşturulması amaçlanıyor. Daha önce turizm alanı ilan edilen dört yaylanın turizm imar planlarının tamamlanmasında sona yaklaşıldı. Söz konusu yaylaların sürecin ardından yapılacak yatırımlarla birer cazibe merkezi haline getirilmesi öngörülüyor.

“Turizmde temel sorunumuz, altyapı”

Kentte ayrıca tarihi kale surları ile Tarih Cezaevi ve Müzesi'nde başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor. Her iki tarihi yapı yeni yılda tekrar turizmin hizmetine sunulacak. İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren, 2022 yılının turizm açısından Sinop adına verimli geçtiğini söyledi. Yıl içinde 15 kruvaziyer gemisinin kenti ziyaret ettiğine dikkati çeken Süren, bu gelişmenin kent ve ülke turizmi açısından memnuniyet verici olduğunu dile getirdi. Süren, yıllık 1 ila 1 buçuk milyon arasında ziyaretçi ağırlayan bir kent olarak altyapı sorununu çözmeleri gerektiğini belirterek, şunları dile getirdi: “Sinop'un turizmde temel sorunu altyapı. Çok yoğun miktarda günübirlik ziyaretçi alıyoruz. Nitelikli konaklama ve nitelikli yeme, içme tesislerinin yetersiz kaldığını bu yoğun ziyaret esnasında görebiliyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor.” Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri'nin ilan edilmesi ile ilgili çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Süren, Sinop’un potansiyelinin çok yüksek olduğu için mevcut potansiyelin planlanıp harekete geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Mevcut haliyle yıllık 1-1 buçuk milyon, günü birlikler de dahil ziyaretçi aldıklarını ifade eden Süren, 6 bin civarında bir yatak kapasitesi olduğu için konaklamanın sınırlı olduğunu belirtti.

“Turizmde marka şehir olma olasılığımız çok yüksek”

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri'nin ilan edilmesiyle kentteki konaklama ve nitelikli yeme, içme tesissi sorunlarının aşılmasını beklediklerini anlatan Metin Süren, “Konaklama ve nitelikli yeme, içme tesislerinin genişletilmesi çalışmaları sonuç aldığında, alternatif turizm kaynaklarının da harekete geçirilmesi durumunda iki aylık turizm sezonunu peyderpey dört, altı, sekiz, on aya kadar genişletebiliriz. Su altı kültürel miras parkından, deniz sporları turizmine kadar, kilometrelerce uzunluktaki plaj ve sahilleriyle önemli bir deniz turizmi merkeziyiz” diye konuştu. Süren, Sinop'un orman varlığı açısından da çok zengin olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti: “Bu anlamda eko turizm kaynaklarımız da çok geniş. Kültür, sanat bakımından yine zengin bir potansiyel var. Tarih öncesinden günümüze kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olması nedeniyle bir antik şehir. Bu zengin kaynaklarımızı planlayabildiğimiz takdirde turizmde marka şehir olma olasılığımız çok yüksek.”

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