Sivas ve Edirne, odalar arası işbirliği protokolünü uluslararası boyuta taşıdı

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası yapmış olduğu bu protokolle, Türkiye ekonomisinin Avrupa’ya uzanan bir kolu oldu. Sivas TSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir ile Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerinden oluşan Sivas TSO heyeti, iş birliği ve yatırımcı ağını genişletmek, uluslararası ticaret hacmini artırmak ve yurt dışı pazarına açılacak olan üyelerinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla Edirne ve Yunanistan’da bir dizi temaslarda bulundu.

İlk olarak, Sivas Ticaret Sanayi Odası ile Edirne Ticaret ve Sanayi Odası arasında Odalar arası iş birliği protokolü imzaladı. İmza Töreninde konuşan Edirne TSO Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak, “Kardeş Oda Protokolü ile iki oda arasında köprü kurmuş olacağız. Odalar arasında iletişimi güçlendirmek, karşılıklı hizmet standardının artmasını sağlamak önceliklerimiz arasındadır. İmzalanan protokolün her iki oda adına hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Sivas TSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir konuşmasında; “Sivas TSO ile Edirne TSO arasındaki bağı güçlendirmeyi, sosyal ve kültürel faaliyetlerde de birlikte hareket ederek bölgemizde sanayi ve ticareti daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. Kardeş Oda olarak her türlü yardımı, imkânı, tecrübeyi ve bilgi birikimini paylaşmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Yunanistan’da buluşma

Zeki Özdemir başkanlığındaki Sivas TSO heyeti, Edirne TSO eşliğinde Yunanistan’ın Dedeağaç şehrini ziyaret ederek, Evros Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Kuzey Makedonya Odaları Temsilcisi Christodoulos Topsidis ile bir araya geldi. Edirne Yunanistan Konsolosu Aris Rasiopoulos’un da eşlik ettiği buluşmada, her üç Oda arasında işbirliği protokollerine imza atıldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Evros Ticaret Odası Başkanı Christodoulos Topsidis; “İki ülke arasındaki iş birliği ve ticaret hacminin gelişmesi için odalar arası ziyaretler son derece önemlidir. İş birliği ağımıza Sivas Ticaret ve Sanayi Odası’nı da eklemenin heyecanını yaşıyoruz. Bu imzalarla birlikte artık bir aile olduk. Bu bağları pekiştirmek için en kısa zamanda Edirne ve Sivas Odalarını ziyaret etmeyi planlıyoruz” açıklamasında bulundu.