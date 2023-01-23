Sivas'ın su sorunu çözülüyor
Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı'na, Hafik ilçesindeki Pusat-Özen Barajı'ndan su takviyesi yapılması amacıyla başlatılan isale hattı çalışma projesinde ikinci etabın da yılsonuna kalmadan tamamlanacağını söyledi.
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Bilgin, projenin 14 kilometrelik birinci etabının tamamlandığını ve yaklaşık 15 gün önce şebekeye su verildiğini anımsattı.
İlk etapta döşenen 14 kilometrelik hatla sulama yapılan bir alandan bağlantıyla suyu kente taşıdıklarını anlatan Bilgin, 50 kilometrelik hattın bitirilmesiyle barajdan direkt suyu alacaklarını kaydetti.
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