Sivas’ın su sorununu çözecek projenin yüzde 95’i tamamlandı

Sivas’ın içme suyu ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı’na, Hafik ilçesindeki Pusat Özen Barajı’ndan su takviyesi yapılması amacıyla başlatılan isale hattı çalışmalarının yüzde 95’inin tamamlandığı bildirildi. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Seyfebeli Geçidi’nde devam eden çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Şimşek, burada yaptığı açıklamada, çalışmaların 4 ay önce başladığını anımsattı. Projeyle Pusat-Özen Barajı’ndan 4 Eylül Barajı’na içme suyu akıtılmasının hedeflendiğini belirten Şimşek, “Bugün de yerinde gördük, arkadaşlardan öğrendiğim kadarıyla işin yüzde 95’lik kısmı tamamlanmış durumda. İnşallah önümüzdeki günlerde yüzde 5’lik kısımda bitirilmiş olacak” dedi. Çalışmalar kapsamında 11 bin 283 metrelik borunun döşendiğini ve geriye 250 metrelik kısmın kaldığını aktaran Şimşek, şunları kaydetti: “İnşallah önümüzdeki bir hafta, 10 gün içerisinde en geç yılbaşına kadar da bu çalışmalar bitmiş olacak ve su, 4 Eylül Barajı’na akmış olacak. Şimdiden hayırlı olsun diyorum, vatandaşlarımıza göstermiş oldukları sabırdan, anlayıştan dolayı teşekkür ediyorum.”

4 Eylül Barajı’na su takviyesi yapılacak Pusat-Özen Barajı’nın doluluk oranının ise yüzde 50 seviyesinde olduğunu ifade eden Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise projeyi başladığı günden itibaren tüm Sivas olarak yakından en izlediklerini söyledi. Projede son aşamaya gelindiğini müjdeleyen Bilgin, “Kalan kısımları da en kısa zamanda tamamlayarak çok kısa bir zamanda suyu 4 Eylül Barajı’na getireceğiz” diye konuştu.

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