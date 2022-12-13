Sivas'ta su sorununu çözecek proje hız kesmeden sürdürülüyor

Sivas Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, DSİ 19. Bölge Müdürü Zafer Aslan ile Seyfebeli, Organize Sanayi Bölgesi ve Çayboyu bölgesinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Kent için büyük önem taşıtan projeyi adım adım takip ettiklerini belirten Bilgin, son günlerdeki yağışlı havadan sonra arazi şartlarının zorlaştığını aktardı.

Bilgin, gerek yüklenici firma, gerekse DSİ Bölge Müdürlüğünün yoğun çalışma içerisinde olduğunu vurgulayarak, "Zamanla yarışarak projeyi devam ettiriyoruz. Yağış olsa da şartlar zorlaşsa da inşallah fedakarca çalışarak Sivas'ın su sorununu çözecek projenin ilk etabını en kısa zamanda bitirmeyi arzuluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kısa sürede şehirdeki su seviyesini normale döndüreceğiz"

Vatandaşların su kesintileri nedeniyle sıkıntılar yaşadığına değinen Bilgin, şunları kaydetti:

"Şehrimizde planlı su kesintileri devam ediyor, bu doğrultuda hemşehrilerimizden anlayış bekliyoruz. Hiç kimse su kesintisi yapmayı arzulamaz ama ortada bir gerçek var. Büyük bir proje, zor bir proje, bunun projelendirilme aşamasından ihale süreci ve yapım aşamasıyla çalışmalarımız devam ediyor. Şimdi son dönemecindeyiz, kısa sürede de tamamlayarak şehirdeki su seviyesini normale döndüreceğiz. Ben bu noktada hemşehrilerimize gösterdikleri anlayıştan dolayı teşekkür ediyorum. Ekiplerimize de bu zorlu şartlarda fedakarca çalıştıkları için teşekkür ediyorum. İnşallah çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayarak sorunu ortadan kaldıracağız."