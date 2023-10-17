Siyah incirin geleceği konuşuldu

Kenan SERTALP

UYMSİB Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Semih Yazgan “Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği üyeleri 2022 yılında 145 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi ve Bursa Siyah İnciri ile kiraz ve zeytin ihraç ürünlerimiz arasında önemli yer tutmaktadır” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş “Bursa topraklarının yüzde 34’ü tarım alanı olan bir şehir. Tarım Peysaj AŞ. üzerinden üreticilerimize ciddi destekler veriyoruz. Bursa’nın tarım özelliğini her fırsatta dile getiriyoruz” şeklinde konuştu.