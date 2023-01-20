Stratejik sektörlerde seramik yazıcıyla üretim hedefleniyor

Seramik Eklemeli İmalat Üretim Laboratuvarı’na kazandırılan 3 boyutlu seramik yazıcıyla savunma, havacılık ve medikal sektörlerinde sıklıkla kullanılan seramik malzemelerin üretilebileceği altyapı oluşturuldu. Fransa’dan getirilen yazıcıyla deneme üretimleri yapan SBTÜ akademisyenlerine, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesinden akademisyenler de destek verdi. Rektör Prof. Dr. Mehmet Kul, 3 boyutlu yazıcıların dünyada ilk önce plastik daha sonra metal teknolojisini kullandığını belirtti.

Birkaç yıldır da seramik yazıcıların kullanılmaya başlandığını dile getiren Kul, “Ticari üretimleri yeni başladı diyebiliriz. Fransa’dan temin ettiğimiz 3 boyutlu seramik yazıcımız Türkiye’de bir ilk. Proje ekibimizdeki akademisyenlerimizle ülkemizin savunma sanayisine ve medikal sektöre hizmet edebilecek altyapı, üniversitemizde kurulmuş oldu” dedi.

Jet motorlarına malzeme üretilebilecek

Seramik malzemelerin özellikle yüksek sertliği ve erime sıcaklığıyla dikkati çektiğini anlatan Prof Dr. Mehmet Kul, bunların ileri teknoloji seramik malzemeler olarak adlandırıldığını, yüksek sertliğiyle savunma sanayisinde zırh malzemesi olarak kullanıldığını ifade etti. Bunların konvansiyonel ticari üretilenleri de olduğundan söz eden Kul, çok karmaşık geometrilere sahip seramik malzemelerin imalatının ancak 3 boyutlu teknolojiyle gerçekleştirilebildiğini aktardı.

Biyomedikal ve implant teknolojisinde yaygın kullanılıyor

Burada üretilmiş çeşitli örnekler olduğunu anlatan Kul, bu teknolojiyle medikal sektördeki gözenekli kemik dokusunu elde edebilecek implantlar, protezler de üretilebildiğini dile getirdi. Ayrıca havacılık sektörü için jet motorlarının içindeki bazı parçaların üretiminde kullanılan malzemeler üretilebileceğinden de bahseden Kul, 3 boyutlu söz konusu teknolojiyi Ar-Ge çalışmalarıyla daha da geliştirerek, Türkiye’de yaygınlaşmasını hedeflediklerini söyledi.

Akademisyenlerden SBTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Betül Kafkaslıoğlu Yıldız ise cihazın geleneksel yöntemlerle üretilemeyecek kadar karmaşık şekilli parçalar üretmeye imkân verdiğine ve özel bir kalıp tasarımına ihtiyaç duymadan tamamen bağımsız dizaynlara elverişli olduğuna vurgu yaptı. Cihazla çok farklı tasarımların üretilebilmesinin mümkün olduğunun altını çizen Yıldız, “Özellikle biyomedikal ve implant teknolojisinde yaygın kullanılıyor. Diş, ortopedik ve kafatası implantları ile hastaya özel biyo emilebilir implant üretimine el veren bir cihaz” dedi. Aynı zamanda hastanın anatomisine uygun çeşitli malzemelerin üretimi yapılabildiğini de aktaran Yıldız, savunma sanayisinde tribün kanatların yapımında ve çeşitli uydularda aynaların alt destek malzemesi olarak tasarlanan malzemeler için de kullanılabildiğini belirtti.

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