Taraklı’da bin 960 metreküp atık su arıtılacak

9 bin metrekarelik alana inşa edilen tesis sayesinde günde bin 960 metreküp atık su arıtılacak. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi, (SASKİ) doğası, tarihi dokusu ve sakinliğiyle Türkiye’nin gözde ilçeleri arasında yer alan Taraklı’da inşasına başladığı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’ni tamamladı. 9 bin metrekarelik alanda kurulan ve ilçeye uzun yıllar boyunca hizmet verecek tesis ile Sakarya yedinci atık su arıtma tesisine kavuşmuş oldu. Daha önce tamamlanan 25 kilometrelik atık su hattı ile bağlantılı şekilde bölgeye hizmet verecek tesis, 17 bin kişilik nüfusa hizmet edecek şekilde projelendirildi. Projeyle, Taraklı’nın atık sularının ileri seviyede arıtılarak, Göynük Deresi’ne deşarj edilecek.

Evsel atık suları son teknoloji ile doğaya deşarj edilecek

İnşası tamamlanan ve testlerinde son aşamaya gelinen proje ile ilgili kurum tarafından yapılan açıklamada, projenin inşa kısmını titizlikle yürüttükleri çalışmaları sayesinde tamamladıklarını belirttiler. Bölgenin evsel atık sularının en kaliteli şekilde arıtılarak, yeniden doğaya deşarj edileceği proje kapsamında çevre düzenlemesi ve test aşamalarının da kısa süre içerisinde sonuçlanacağını söyleyen kurum, “Böylelikle şehrimizin bugününe ve geleceğine hizmet edecek kaliteli bir eser daha bırakmış olacağız. Son teknolojinin kullanıldığı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin Taraklı’ya ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ederiz” ifadelerini kullandı.

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