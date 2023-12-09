Tarsus Yeryüzü Pazarı çevreci ürünler sunuyor

Derya ÖZGÜR- MERSİN

Türkiye’nin Slow Food organizasyonu ile ku­rulan 6 pazarından bi­ri olan ve bu yıl dördüncüsü düzenlenen Tarsus Yeryüzü Pazarı’nda Mersinli ve Tar­suslu üreticiler temiz, adil ve çevre dostu ürünlerini tüke­ticiye sunuyor. Ekim ayından haziran ayına kadar 15 gün­de bir kurulan Yeryüzü Paza­rı üretici ile tüketiciyi aracısız buluşturuyor.

Tarsus Slow Food organi­zasyonu ile kurdukları Tarsus Yeryüzü Pazarı’nın kendi ala­nında Avrupa’nın en önemli pazarları arasında yer aldığı­nı belirten Tarsus Slow Food Birliği Sözcüsü Yasmina Lok­manoğlu, yerel gıda üretici­lerini desteklemek amacıyla başlatılan ve ürünlerin kalite­sini, çevre dostluğunu ve adil­lik kriterlerini değerlendiren Slow Food ile tüketicilere da­ha temiz içerikli gıdalar sunul­duğunu söyledi. Lokmanoğlu, “Dünya genelinde 160'tan faz­la ülkede yaklaşık 100 bin üye­siyle daha sağlıklı ve sürdü­rülebilir bir gıda sistemi için çalışmalarını sürdüren Slow Food hareketi uzman ve aka­demisyenler ile şefler, gençler ve çiftçiler gibi çeşitli kesim­lerden insanları bir araya geti­riyor” dedi.

Yeryüzü Pazarı’nın diğer pa­zarlardan Participatory Gua­rantee System (PGS) kriterle­rinin uygulanması ile ayrıldı­ğını ifade eden Lokmanoğlu, “PGS ile üreticilerin ürünleri; tüketici, üretici şef ve akade­misyenlerin oluşturduğu bir komisyon tarafından verilen puanlara göre değerlendiril­mektedir. İyi, temizlik ve adil­lik gibi faktörlere dayanarak yapılan değerlendirmeler so­nucunda, her üreticiye 3 sal­yangozdan 0 salyangoza kadar puan verilmektedir. İyi kriteri ürünün tüketiciden aldığı geri dönüşü ifade ederken, temiz­lik kriteri üreticilerin pesti­sit kullanmaması, çevre dos­tu ambalajlar tercih etmesi ve biyoçeşitliliği koruması üze­rine odaklanmaktadır. Adillik kriteri ise, üreticinin ürünleri için adil bir fiyat politikası iz­lemesini içermektedir” açık­lamasında bulundu. Slow Food PGS kriterlerine uygun üretici bulmakta zorlandıklarını vur­gulayan Lokmanoğlu, “PGS kriterlerini karşılayan üretici­lerin yeterli düzeyde olmama­sı sebebiyle Pazar’daki üretici sayımızı arttırmakta zorlanı­yoruz” dedi.

Yerel tohumdan

üretim yapılıyor

Tarsus Yeryüzü Pazarı’nda Tarsus’un yerel lezzetlerinin yanı sıra bölgeye özgü meyve ve sebzelerden üretilen reçel, pestil, meyve kurusu, bitki ça­yı, aromatik yağ ve doğal sabun gibi içerisinde koruyucu katkı maddesi barındırmayan ürün­ler yer alıyor. Üreticiler amba­laj ürünlerinde ise geri dönüş­me uygun cam, kağıt ya da bez çantalar kullanıyor. Garanti Komisyonu üyesi ve aynı za­manda Şemsa Pozcu Organik markasıyla organik nar yetiş­tiren Süheyla Güven, ürünle­rini yerel tohumlardan elde et­tiklerinin altını çizdi. Güven, “Yerel tohumlarla yöremize uygun yetişen sebze ve meyve ne varsa, hepsini yetiştiriyo­ruz. Organik nar dışında kekik, sumak, roka, yeşil soğan gibi ürünlerimizi de yine yerel to­humdan üretiyoruz” dedi.

Karakılçık ve sarı buğday unuyla ürettiği eriştenin kilo­sunu 160 TL’den satan ev hanı­mı Durdane Sarı da Pazar’daki ürünlerin fiyatlarını değerlen­dirdi. Sarı, “Fiyatlarımız mar­ket fiyatlarına kıyasla çok yük­sek değil ancak cam ve kağıt gibi geri dönüşüme uygun mal­zemelerle paketleme yaptığı­mız için Pazarımız görece da­ha pahalı bir zemine oturuyor. Ancak müşterilerimiz ürünle­rimizin lezzetinden de içeri­ğinden de memnun” dedi.

Keçiko markasıyla keçiboy­nuzundan üretim yapan Ayşe­gül Doğan, “Keçiboynuzunun bütün ürünlerini yapıyoruz. Keçiboynuzu özü ve bu özüy­le beraber yaptığımız karışım­la keçiboynuzu çikolatası, lo­kum ve helva gibi ürünlerimiz bulunuyor. Izgaralarda ve sa­latalarda kullanmak için de ke­çiboynuzu tozu ve diğer baha­ratlarla karıştırdığımız bir ba­harat sosu yaptık, bu da çok ilgi gören ürünümüz oldu. Hiçbir ürünümüzde koruyucu katkı bulunmamaktadır. Ürünleri­mizi tatlandırmak için tahin gibi ürünler kullanılmaktadır” dedi. Doğan, ürünlerinin serin yerde kaldığı sürece iki yıla ka­dar tazeliğini koruduğunun da altını çizdi. Mersin’in Çamlı­yayla İlçesine özgü coğrafi işa­retli ‘yayla bandırması’ ile ay­va, üzüm, mandalina ve erik gi­bi meyvelerden pestil üreten Muttalip Eker de pazar için­deki üreticilerin mümkün ol­duğunca birbirinden alışveriş yaparak ürünlerini sunduğu­nu belirtti.