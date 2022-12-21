Tekirdağ'da uyuşturucu ticaretine operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Çorlu ve Kapaklı ilçelerinde belirlenen bazı adres ve araçlarda arama yapıldı.

Aramalarda 280 uyuşturucu hap, 30 gram eroin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 825 lira ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle de zanlılar M.Ç, H.P, F.Y. ve E.P. yakalandı.

Bu kişilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.