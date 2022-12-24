Teknosa'dan Trabzon'a konsept mağaza

Mağazaları olan dijital bir platforma dönüşüm yolculuğunda müşteriyi odağa alan yatırımlarında hız kesmeyen Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, üçüncü konsept mağazasını Forum Trabzon AVM’de hizmete soktu. Extra formatıyla hizmet verecek mağaza, ürün çeşitliliğinin yanı sıra farklı deneyim alanları ve pazaryeri köşesiyle tüketicilere çok daha dijital ve yalın bir deneyim sunacak.

Tüm yeni konsept mağazalarda olduğu gibi Forum Trabzon AVM’deki mağazada da görme engelli müşteriler için yürüyüş alanları ve satış danışmanlarına kolayca ulaşabilecekleri butonlar ile fiziksel engelli müşteriler için kasada ve Tekno Hizmet alanında oluşturulan özel bölümler yer alıyor. Tüketiciler yeni konseptte ürün bilgilendirme ekranları sayesinde daha rahat ve konforlu bir alışveriş deneyimi yaşarken, mağazada oluşturulan sürdürülebilirlik duvarı ile de geri dönüşümden karbon ayak izi hesaplamaya pek çok konuda bilgi edinebilecek.