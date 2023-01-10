Tekstil fabrikalarında üretim heyecanı

Batıdaki büyükşehirlerde üretim yapan ancak teşviklerden yararlanmak amacıyla kente gelen yatırımcıların taleplerine karşılık Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yerleşkesindeki 42 hektarlık alan Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (DAKA) desteğiyle altyapısı tamamlanarak 13 firmaya tahsis edildi.

Büyük üretim ve ihracat kapasitesine sahip firmaların 6. bölge teşviklerinden yararlanarak söz konusu arsalara temelini attığı fabrikalardan bazıları tamamlandı, bazılarının da inşaatı bitme aşamasına geldi.

Aynı alan üzerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen “Çalışan ve Üreten Gençler Programı” kapsamında DAKA desteğiyle Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanan ve firmalara tahsis edilen 6 fabrikanın birinde üretime başlandı.

İlk etapta 190 gencin istihdam edildiği fabrikada, bu sayının kısa süre içinde 450’ye çıkarılması hedefleniyor.

İnşaat çalışmaları tamamlanan 5 fabrikada ise makine ve ekipmanların kurulumu yapılıyor. Bu fabrikalarda da üretime başlanmasıyla binlerce gencin Van'da tekstil sektöründe istihdam edilmesi bekleniyor.

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